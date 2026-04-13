Obavijesti

News

Komentari 0
POŽAR KOD METKOVIĆA

FOTO Drama u dolini Neretve: Gori zaštićeni rezervat kod Vida, vatrogasci će dežurati cijelu noć

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JVP Metković

Raspoređeno je desetak vatrogasaca s tri vozila. Ima vjetra, ali zasad sve držimo pod kontrolom gdje možemo doći, rekao je zapovjednik JVP-a, Stjepan Simović

U zaštićenom ornitološkom rezervatu Orepak u dolini Neretve u ponedjeljak popodne buknuo je požar, a županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović potvrdio je da su na terenu vatrogasci iz JVP Metković i DVD-a Kula Norinska.

- Raspoređeno je desetak vatrogasaca s tri vozila. Ima vjetra, ali zasad sve držimo pod kontrolom gdje možemo doći. Cilj je zaštititi ljude i imovinu. U sami močvarni dio ne možemo ući, nedostupan nam je. Gori ševar i jako puno dimi. Nadgledamo i ako treba interveniramo. Treba biti oprezan. Dežurat ćemo cijelu noć - rekao je Simović.

Zaštićeni ornitološki rezervat Orepak smješten je kod mjesta Vid u dolini Neretve. Značajno je za gniježđenje ptica, a zauzima površinu od 100 hektara. Zaštićen je od 1974. godine, a kao dio Delte Neretve od 1993. nalazi se na popisu močvara od međunarodnog značaja prema Ramsarskoj konvenciji.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
UŽIVO Magyar prozvao Orbana zbog odnosa s Hrvatskom: Mađarska je opljačkana i izdana
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Magyar prozvao Orbana zbog odnosa s Hrvatskom: Mađarska je opljačkana i izdana

Nakon 16 godina završila je vladavina Viktora Orbana u Mađarskoj! Vođa oporbene Tisze Peter Magyar i službeno ima, nakon što su svi glasovi prebrojani službenu većinu
LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?
UHITILI JEDNOG ČOVJEKA

LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?

Ubijen je s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati
VIDEO Trump: 'Iranci su nas kontaktirali i žele dogovor...'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Trump: 'Iranci su nas kontaktirali i žele dogovor...'

Nakon neuspješnih pregovora Irana i SAD-a, nastavlja se blokada u Hormuškom tjesnacu,a cijene nafte opet su porasle iznad sto dolara po barelu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026