FOTO Drama u dolini Neretve: Gori zaštićeni rezervat kod Vida, vatrogasci će dežurati cijelu noć

U zaštićenom ornitološkom rezervatu Orepak u dolini Neretve u ponedjeljak popodne buknuo je požar, a županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović potvrdio je da su na terenu vatrogasci iz JVP Metković i DVD-a Kula Norinska.

- Raspoređeno je desetak vatrogasaca s tri vozila. Ima vjetra, ali zasad sve držimo pod kontrolom gdje možemo doći. Cilj je zaštititi ljude i imovinu. U sami močvarni dio ne možemo ući, nedostupan nam je. Gori ševar i jako puno dimi. Nadgledamo i ako treba interveniramo. Treba biti oprezan. Dežurat ćemo cijelu noć - rekao je Simović.

Zaštićeni ornitološki rezervat Orepak smješten je kod mjesta Vid u dolini Neretve. Značajno je za gniježđenje ptica, a zauzima površinu od 100 hektara. Zaštićen je od 1974. godine, a kao dio Delte Neretve od 1993. nalazi se na popisu močvara od međunarodnog značaja prema Ramsarskoj konvenciji.