FOTO Državne nekretnine nude u zakup 25 poslovnih prostora u šest gradova: Evo i gdje

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Državne nekretnine

Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, a za garaže i fizičke osobe

Državne nekretnine ponudile su na trećem ovogodišnjem javnom pozivu u 10-godišnji zakup 17 poslovnih prostora i osam garaža u državnom vlasništvu u šest gradova.

Ponuđene nekretnine površine su od 11 do 90-ak četvornih metara, a nalaze se u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Karlovcu i Poreču. Natječaj je otvoren do 24. travnja 2026. do 12 sati, objavili su u ponedjeljak iz Državnih nekretnina.

ZAGREB - HEĆIMOVIĆEVA ULICA 5 | Foto: Državne nekretnine

Novim natječajem u zakup daju veći broj poslovnih prostora u Zagrebu i Rijeci, a po jedan u preostalim gradovima. 

Od 17 ponuđenih poslovnih prostora i garaža u Zagrebu, u nultoj se zoni u zakup daju dva manja ulična prostora površine 20-ak kvadrata u ulicama Nikole Tesle 13 i Pavla Radića 11, a početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 539,70 eura i 607,81 euro te treći, također ulični, površine 50,55 četvornih metara u Petrićevoj 3 s početnom zakupninom od 1.299,14 eura.

Poslovni prostor u Zagrebu, Ulica grada Vukovara | Foto: Državne nekretnine

Poslovni prostor nulte zone daje se u zakup i u Osijeku, a riječ o dvorišnom prostoru u Županijskoj 11, površine 45 četvornih metara i početne mjesečne zakupnine od 343,40 eura, navodi se u priopćenju.

U prvoj zoni zakupa ponuđeni su poslovni prostori u Draškovićevoj 4 u Zagrebu i Matoševoj 9 u Splitu, a u drugoj zoni poslovni prostori u Ilici 138 i Vojnovićevoj 22 u Zagrebu, na lokaciji Banija 1 u Karlovcu te na lokacijama Brajda 4A i Školjić 7B u Rijeci.

Većina poslovnih prostora površine je do 50 kvadrata, a dva veća prostora površine 90-ak kvadrata ponuđena su u Ulici Grada Vukovara 226C u Zagrebu i na uglu Zvonimirove i ulice Podmurvice u Rijeci. Oba pripadaju trećim gradskim zonama, a početne su im cijene 792,20 eura za Zagreb, a 1.037,23 eura za Rijeku.

ZAGREB - ILICA 138 | Foto: Državne nekretnine

Ponuda garaža za zakup na ovom je natječaju u Zagrebu vezana za lokacije Radauševa, gdje se u zakup daje pet zatvorenih garaža, i Šeferova, gdje je riječ o dva susjedna parkirna mjesta te u Poreču, gdje se na lokaciji Kvajera 18 u zakup daje garaža u sklopu stambene zgrade.

Svi prostori u zakup se daju u viđenom stanju, a prvi termini za pregled prostora počinju od 13. travnja i traju do 17. travnja 2026. prema rasporedu iz javnog poziva.

ZAGREB - DRAŠKOVIĆEVA ULICA 4 | Foto: Državne nekretnine

Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, a za garaže i fizičke osobe. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine., Frana Vrbanića 50, Zagreb do 24. travnja 2026. do 12 sati, a javno otvaranje bit će održano istoga dana u 13 sati, zaključuje se u priopćenju.  

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'
OGROMNA GREŠKA SUSTAVA

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'

Nenad Marković iz Virovitice sasvim slučajno je saznao da ga je sustav proglasio mrtvim. Ostao je bez OIB-a, kartica... Zamijenili su ga s čovjekom istog imena i prezimena koji je zaista umro. No priča ide dublje
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'
TEŠKA PROMETNA

VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'

Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati
IZVANREDNI SASTANAK 'Ide deseti paket mjera. Pred nama je najveća energetska kriza!'
PLENKOVIĆ SAZVAO KABINET

IZVANREDNI SASTANAK 'Ide deseti paket mjera. Pred nama je najveća energetska kriza!'

Cilj nam je zajamčiti sigurnost opskrbe i što je moguće nižu cijenu struje, plina i goriva za kućanstva i za normalno funkcioniranje gospodarstva, objavio je premijer Andrej Plenković

