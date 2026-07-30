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UŽAS

FOTO Dvoje teško ozlijeđenih u sudaru Mercedesa i motocikla u Zagvozdu: Stvorile su se gužve

Piše Vedrana Bekavac Šuvar,
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FOTO Dvoje teško ozlijeđenih u sudaru Mercedesa i motocikla u Zagvozdu: Stvorile su se gužve
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Foto: Vedrana Bekavac Šuvar/24sata
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Dok je trajao očevid promet se je uz veliki zastoj odvijao kroz sami centar Zagvozda, a kolone automobila bile su duge od tunela sv. Ilija sve do izlaza iz Zagvozda prema Imotskom

Teška prometna u kojoj su sudjelovali osobni automobil Mercedes i motociklist dogodila se u 18,29 minuta u samom središtu Zagvozda na glavnoj državnoj prometnici D62. Na motociklu su se nalazili dvije osobe, muškarac i žena, a koje su od udara automobila zadobili teže tjelesne ozljede te su nakon pružene prve pomoći žurno vozilom Hitne medicine prevezeni u Klinički bolnički centar Split. 

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Foto: Vedrana Bekavac Šuvar/24sata

Dok je trajao očevid promet se je uz veliki zastoj odvijao kroz sami centar Zagvozda, a kolone automobila bile su duge od tunela sv. Ilija sve do izlaza iz Zagvozda prema Imotskom. Na ovoj dionici kroz usko središte Zagvozda već mjesecima investitor Hrvatske ceste izvodi radove proširenja i rekonstrukcije ceste.

Foto: Vedrana Bekavac Šuvar/24sata

Radovi su od mjeseca lipnja zaustavljeni zbog turističke sezone. Investitor očito nije razmišljao koliko je cesta zbog frekventnog prometa od Makarskog primorja prema Imotskom i susjednoj BIH i promet ovom dionicom riskantna kako za pješake tako i za vozače. Bilo je pitanje dana i sata kada će se nesreće na ovoj dionici zbog radova na cesti dogoditi.

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Komentari 3
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