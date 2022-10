FOTO Gradovi imaju posebnu regulaciju prometa uoči Svih svetih, neki i besplatan prijevoz

Mnogi građani su tijekom sunčane nedjelje obišli svoje najmilije na grobljima diljem Hrvatske kako bi izbjegli gužvu. Neki će tako i danas uoči sutrašnjeg blagdana Svih svetih koji je prema Zakonu neradan dan.

Mnogi gradovi uveli su posebnu regulaciju prometa kako bi građanima olakšali dolazak na groblja.

Kako zbog blagdana Svih svetih ne rade škole, u Splitu je došlo do izmjena autobusnog voznog reda. Neke od linija koje kreću iz Splita prema okolnim mjestima ne prometuju, dok je nekima promijenjeno vrijeme polaska.

Split

Uz redovne linije broj 3 (Lovrinac – Brda, Brda – Lovrinac), 6 (Kila – HNK - Kila) i 18 (Brnik – HNK – Brnik) uvodi se dodatna autobusna linija koja će prometovati na relaciji HNK – Lovrinac i obratno, od subote 29.10.2022.g., do utorka 01.11.2022.g. sa zadnjim polaskom sa Lovrinca u 16:15 sati.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Navedena linija prometovat će svakih 30 minuta od HNK prema Lovrincu u vremenu od 08:05 do 15:35 sati, te s Lovrinca prema HNK od 08:45 do 16:15 sati.

Trasa navedene privremene linije bit će: HNK – tržnica – Poljička cesta – Lovrinac, te povratak istom trasom u obrnutom smjeru.

Zagreb

Zabrana prometa Mirogojskom cestom od Remetske ceste do rotora i Alejom Hermana Bollea trajat će sve do srijede 2. listopada od 7:30 do 21:00 sat. Ona vrijedi za sva motorna vozila osim redovnih autobusnih linija ZET–a, autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Iz ZET-a navode kako će prijevoz autobusima bit redovit, uz pojačanje linije 106. Uz to, privremeno se ukinulo autotaksi stajalište na Mirogoju nasuprot glavnog ulaza, a uspostavilo se novo privremeno stajalište ispred mrtvačnice.

Osim za mirogojsko područje, zabrana prometa vozilima vrijedi i za Ulicu Kaptol, područje oko Srebrnjaka te Miroševca kod Aleje tišine.

Osijek

Ulazak građana automobilom u prostor Centralnog groblja nije dozvoljen osim invalidima te starim, nemoćnim osobama uz prijavu vrataru.

Foto: sasa miljevic

Kako bi se svim građanima omogućio brži i jednostavniji pristup grobljima na području Osijeka i prigradskih naselja, na inicijativu gradonačelnika Ivana Radića Grad Osijek omogućio je besplatan javni prijevoz na svim linijama, a GPP će i ove godine organizirati posebnu regulaciju javnog prijevoza u gradu Osijeku, koja će biti na snazi 1. studenoga.

Rijeka

Na sam blagdan Svih svetih neće biti posebne regulacije prometa, no kako je najavio lokalni autobusni prijevoznik, linije koje voze do svih riječkih groblja - dva, tri četiri i pet - bit će besplatne, a najfrekventnije, posljednje dvije, vozit će pojačano.

