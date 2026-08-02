FOTO Gužve na autocestama od ranog jutra: 'Iz Zagreba pa sve do Karlovca treba čak dva sata'

STANJE U 9.30 SATI

Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u oba smjera nema dužih čekanja, izvijestio je Hrvatski autoklub u 9.35 sati. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu, uz kratkotrajne zastoje.

Foto: HAK

Foto: HAK

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 kilometara.

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac, između čvorova Lužani i Nova Gradiška, na 179. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom, usporeno, u koloni dugoj oko dva kilometra.

Foto: HAK

Prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko tri kilometra.

Foto: HAK

Foto: HAK

Pojačan je promet na Istarskom ipsilonu prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija.

Povećana je gustoća prometa i na državnoj cesti DC102 na otoku Krku, uključujući Krčki most, gdje je promet pojačan u oba smjera.