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KAOS NA UDARNI VIKEND

FOTO Gužve na autocestama od ranog jutra: 'Iz Zagreba pa sve do Karlovca treba čak dva sata'

Piše 24sata, Antonela Šaponja,
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FOTO Gužve na autocestama od ranog jutra: 'Iz Zagreba pa sve do Karlovca treba čak dva sata'
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Foto: HAK
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Udarni turistički vikend je, a mnogi su se uputili prema moru. HAK javlja o kolonama na A1, A2 i A3, a pojačan je promet i prema Istri te preko Krčkog mosta.

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Nesreća na A3 VIDEO
Nesreća na A3 | Video: Čitatelj 24sata

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KOLONA NA A1

Guzva je na autocesti A1 jako velika. Krenuli smo u 6 ujutro iz Zagreba, a oko 8 tek prošli Karlovac, priča nam čitateljica koja se u nedjelju uputila prema jugu Hrvatske.

STANJE U 9.30 SATI

Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u oba smjera nema dužih čekanja, izvijestio je Hrvatski autoklub u 9.35 sati. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu, uz kratkotrajne zastoje.

24sata
Foto: HAK
24sata
Foto: HAK

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 kilometara.

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac, između čvorova Lužani i Nova Gradiška, na 179. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom, usporeno, u koloni dugoj oko dva kilometra.

24sata
Foto: HAK

Prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko tri kilometra.

24sata
Foto: HAK
24sata
Foto: HAK

Pojačan je promet na Istarskom ipsilonu prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija.

Povećana je gustoća prometa i na državnoj cesti DC102 na otoku Krku, uključujući Krčki most, gdje je promet pojačan u oba smjera.

NEVJEROJATNO

Pogledajte kako stranac vozi u koloni na A1 do mora: 'Kolika je kazna za ovo?'

Austrijanac vozi autocestom A1 u smjeru mora sa nogom kroz prozor. Kolika kazna mora biti za ovo?, pita se čitateljica koja je u nedjelju ujutro putovala autocestom prema moru. Neuobičajen prizor snimila je na 37. kilometru u smjeru mora.

24sata
Foto: Čitatelj 24sata

- Gužva je jako velika, od 6 sati putujemo iz Zagreba i prošli smo tek Karlovac - napisala je. 

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UŽAS KOD NOVE GRADIŠKE

Više ozlijeđenih u nesreći na A3. 'Gadno, autu je ispao motor'

Na autocesti A3 u nedjelju ujutro došlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo jedno vozilo, a više je osoba ozlijeđeno.

24sata
Foto: Čitatelj 24sata

Nesreća je bila u 7.23 sati na 179. kilometru sjevernog kolnika autoceste. Ozlijeđene su ekipe Hitne medicinske pomoći prevezle u bolnice u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški, gdje im je pružena liječnička pomoć.

Promet se tim dijelom autoceste odvija usporeno, uz regulaciju. Policija na mjestu događaja obavlja očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.

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STANJE U 8.30 SATI

Prema stanju u 8.30 sati, pred naplatnim postajama Lučko i Demerje na autocesti A1 Zagreb–Split–Dubrovnik u oba smjera nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu, uz kratkotrajne zastoje.

Na autocesti A2 Zagreb–Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 kilometara.

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana–Lipovac, između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, promet se na 179. kilometru odvija jednim trakom. Vozi se usporeno u koloni dugoj oko dva kilometra.

U smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko četiri kilometra.

Na državnoj cesti DC102, uključujući Krčki most, povećana je gustoća prometa u oba smjera.

Komentari 0

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