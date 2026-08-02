Udarni turistički vikend je, a mnogi su se uputili prema moru. HAK javlja o kolonama na A1, A2 i A3, a pojačan je promet i prema Istri te preko Krčkog mosta.
FOTO Gužve na autocestama od ranog jutra: 'Iz Zagreba pa sve do Karlovca treba čak dva sata'
Guzva je na autocesti A1 jako velika. Krenuli smo u 6 ujutro iz Zagreba, a oko 8 tek prošli Karlovac, priča nam čitateljica koja se u nedjelju uputila prema jugu Hrvatske.
Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u oba smjera nema dužih čekanja, izvijestio je Hrvatski autoklub u 9.35 sati. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu, uz kratkotrajne zastoje.
Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 kilometara.
Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac, između čvorova Lužani i Nova Gradiška, na 179. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom, usporeno, u koloni dugoj oko dva kilometra.
Prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko tri kilometra.
Pojačan je promet na Istarskom ipsilonu prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija.
Povećana je gustoća prometa i na državnoj cesti DC102 na otoku Krku, uključujući Krčki most, gdje je promet pojačan u oba smjera.
Pogledajte kako stranac vozi u koloni na A1 do mora: 'Kolika je kazna za ovo?'
Austrijanac vozi autocestom A1 u smjeru mora sa nogom kroz prozor. Kolika kazna mora biti za ovo?, pita se čitateljica koja je u nedjelju ujutro putovala autocestom prema moru. Neuobičajen prizor snimila je na 37. kilometru u smjeru mora.
- Gužva je jako velika, od 6 sati putujemo iz Zagreba i prošli smo tek Karlovac - napisala je.
Više ozlijeđenih u nesreći na A3. 'Gadno, autu je ispao motor'
Na autocesti A3 u nedjelju ujutro došlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo jedno vozilo, a više je osoba ozlijeđeno.
Nesreća je bila u 7.23 sati na 179. kilometru sjevernog kolnika autoceste. Ozlijeđene su ekipe Hitne medicinske pomoći prevezle u bolnice u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški, gdje im je pružena liječnička pomoć.
Promet se tim dijelom autoceste odvija usporeno, uz regulaciju. Policija na mjestu događaja obavlja očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.
Prema stanju u 8.30 sati, pred naplatnim postajama Lučko i Demerje na autocesti A1 Zagreb–Split–Dubrovnik u oba smjera nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu, uz kratkotrajne zastoje.
Na autocesti A2 Zagreb–Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 kilometara.
Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana–Lipovac, između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, promet se na 179. kilometru odvija jednim trakom. Vozi se usporeno u koloni dugoj oko dva kilometra.
U smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko četiri kilometra.
Na državnoj cesti DC102, uključujući Krčki most, povećana je gustoća prometa u oba smjera.