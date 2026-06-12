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KOD JADRANSKOG MOSTA

FOTO Čovjek pao s romobila u Zagrebu, ozlijeđen je

Piše Marta Divjak,
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FOTO Čovjek pao s romobila u Zagrebu, ozlijeđen je
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Foto: Čitatelj 24sata

Vozač romobila je ozlijeđen, no težina ozljeda još nije poznata, rekli su nam iz policije

Čovjek je ozlijeđen nakon što je pao s električnog romobila na Selskoj cesti, kod Jadranskog mosta u Zagrebu. Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u petak oko 21 sat.

Foto: Čitatelj 24sata

- Vozač romobila je ozlijeđen, no težina ozljeda još nije poznata - rekli su nam iz policije.

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