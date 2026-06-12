FOTO Čovjek pao s romobila u Zagrebu, ozlijeđen je

Čovjek je ozlijeđen nakon što je pao s električnog romobila na Selskoj cesti, kod Jadranskog mosta u Zagrebu. Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u petak oko 21 sat.

Foto: Čitatelj 24sata

- Vozač romobila je ozlijeđen, no težina ozljeda još nije poznata - rekli su nam iz policije.