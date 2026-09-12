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FOTO Hod za slobodu: Tražili pravo na siguran i besplatan pobačaj, pogledajte poruke
RIJEKA - 'Ne klečim ni kad čistim, priziv savjesti u vojsci, ne u bolnici...', samo su neki od transparenata sa današnjeg 'Hoda za slobodu' u Rijeci. Povorka je krenula od Jadranskog trga do Parka oslobođenja gdje je prigodni program. Ovogodišnjim hodom za slobodu sudionici povorke žele jačanje zahtjeva za ograničavanjem reproduktivnih prava i reagiraju na ovogodišnju poruku Hoda za život "Prvi korak je zakon". Organizatori zahtijevaju siguran, dostupan i besplatan pobačaj, zdravstvenu zaštitu bez reproduktivnog nasilja, socijalnu i ekonomsku sigurnost, ravnopravnu podjelu skrbi te zaštitu svih obitelji i izborenih ljudskih prava.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu