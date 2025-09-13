SLAVONSKI BROD
Pogledajte fotografije. U Sl. Brodu održan Hod za život
Ove godine, kao i proteklih godina, kroz Hod za život podsjećamo i sebe i druge koliko je važno zaštititi svaki ljudski život, osobito onaj najnezaštićeniji i najnježniji – život djeteta u majčinoj utrobi. Naša ljudska i građanska dužnost je štititi i voljeti život – to je temelj na kojem želimo graditi snažnu, pravednu i ponosnu Hrvatsku. Djeca su naše najveće bogatstvo! Pomoći trudnici – uvijek znači pomoći joj da zaštiti život svog sina ili kćeri, rekla je Marija Odobašić članica organizacijskog tima Hoda za život u Slavonskom Brodu.