Obavijesti

Galerija

Komentari 3
BORBENA MOĆ 2025.

FOTO Hrvatska vojska i na zemlji, zraku, moru. Pogledajte spektakularnu vojnu vježbu

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja u srijedu je održana središnja demonstracija vježbe Borbena moć 25, najveće združene vojne vježbe Oružanih snaga Republike Hrvatske u posljednjih sedam godina. Prikazane su sposobnosti Hrvatske vojske razvijene kroz proces modernizacije, uvježbavanja i integracije novonabavljenih borbenih sustava. Dio tih sustava ovom je prilikom prvi put javno prikazan u okviru borbenog djelovanja.
FOTO Hrvatska vojska i na zemlji, zraku, moru. Pogledajte spektakularnu vojnu vježbu
Foto MORH
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025