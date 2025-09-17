FOTO Hrvatska vojska i na zemlji, zraku, moru. Pogledajte spektakularnu vojnu vježbu
Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja u srijedu je održana središnja demonstracija vježbe Borbena moć 25, najveće združene vojne vježbe Oružanih snaga Republike Hrvatske u posljednjih sedam godina. Prikazane su sposobnosti Hrvatske vojske razvijene kroz proces modernizacije, uvježbavanja i integracije novonabavljenih borbenih sustava. Dio tih sustava ovom je prilikom prvi put javno prikazan u okviru borbenog djelovanja.