FOTO Ispod žile kucavice grada Splita otvorila se golema rupa

Desni trak iznimno prometne Vukovarske ulice u Splitu u ponedjeljak je zbog mjera opreza zatvoren na pola sata jer se na gradilištu budućeg komercionalnog kompleksa 'Small Mall' otvorila golema rupa, i to ispod same prometnice. No, iz Grada Splita umiruju javnost navodeći kako nema nikakvog straha od urušavanja prometnice.

Split: Otvorila se velika rupa ispod centralne splitske ceste uz Small Mall | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL



Radnici na gradilištu odmah su počeli zatrpavati rupu, no nije sve teklo sasvim glatko jer se materijal kojim su zatrpavali samo rasipao.

Split: Otvorila se velika rupa ispod centralne splitske ceste uz Small Mall | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Inače, Small Mall prvotno je zamišljen kao trgovački centar, no projekt je promjenom investitora dobio i novu namjenu, pa će tako tamo biti javna garaža velikih kapaciteta i hotelski smještaj, poslovni prostori te drugi sadržaji.

Split: Otvorila se velika rupa ispod centralne splitske ceste uz Small Mall | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Od same najave gradnje objekta na toj lokaciji nižu se kontroverze u javnosti i to zbog brojnih bezbrojnih izmjene vlasništva, veličine kompleksa i njegove namjene, izdanih dozvola i pravnog statusa, a najveću buku podignulo je uklanjanje stabla, raskošne pelegrinke koju je bager jedno jutro samo sravnio sa zemljom.