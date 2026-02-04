Obavijesti

JOŠ JEDAN JELEN U ŠESTINAMA

FOTO Iznenađenje u Šestinama: 'Došao je u dvorište, ma htio nam je poželjeti dobro jutro'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

S takvim rogovima, udarac bi mogao biti i smrtonosan - rekao nam je jedan čitatelj ranije

Gost rano ujutro u dvorištu... Iznenadio nas je, bilo je to zanimljivo jutarnje buđenje. Valjda nam je htio poželjeti dobro jutro, priča nam čitateljica u čijem je dvorištu u srijedu rano ujutro u zagrebačkim Šestinama bio - jelen. 

Foto: Čitatelj 24sata

- Živimo na Šestinama, viđali smo ih po kvartu i ranije, ali nikako u dvorištu. Jelen je pobjegao kad smo krenuli na posao - priča nam čitateljica.

Jeleni, košute i srne često su viđeni u Šestinama, o čemu smo pisali više puta.

Foto: Čitatelj 24sata

- Česti su gosti ovdje, spuste se vjerojatno s Pantovčaka. Ne rade nered. Ne diramo ih jer znamo da je to na kraju dana divlja životinja. Ne znamo kako se osjećaju kada nas vide, na prvi pogled mogu izgledati smireno, ali podivljati kada se osjećaju ugroženo. S takvim rogovima, udarac bi mogao biti i smrtonosan - rekao nam je jedan čitatelj ranije. 

Kako nam je stručnjak jednom prilikom objasnio, spuste se s Pantovčaka u potrazi za hranom. Tu su zaštićeni i za njih nema straha.

