SLAVNI NORVEŠKI PISAC
FOTO Jo Nesbø predstavio novu knjigu u Splitu: Dvorana je bila krcata, pogledajte kadrove...
Slavni norveški pisac Jo Nesbø predstavio novu knjigu "Završni kadar“ u sklopu Mediteranskog festivala knjige u Splitu. Dolazak jednog od najpopularnijih pisaca krimića izazvao je veliki odaziv u Splitu, nakon predstavljanja knjige potpisao ju je svakom kupcu u dvorani na Gripama! Iako već godinama piše, smatra da njegova najbolja knjiga tek treba nastati... U velikoj galeriji pogledajte kako je danas bilo u Splitu.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu