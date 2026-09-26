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SLAVNI NORVEŠKI PISAC

FOTO Jo Nesbø predstavio novu knjigu u Splitu: Dvorana je bila krcata, pogledajte kadrove...

Slavni norveški pisac Jo Nesbø predstavio novu knjigu "Završni kadar“ u sklopu Mediteranskog festivala knjige u Splitu. Dolazak jednog od najpopularnijih pisaca krimića izazvao je veliki odaziv u Splitu, nakon predstavljanja knjige potpisao ju je svakom kupcu u dvorani na Gripama! Iako već godinama piše, smatra da njegova najbolja knjiga tek treba nastati... U velikoj galeriji pogledajte kako je danas bilo u Splitu.
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Split: Jo Nesbo predstavio novi roman „Završni kadar“ u sklopu Mediteranskog festivala knjige
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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