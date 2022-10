FOTO Još malo pa će impresivni most rijeke Cetine biti spojen...

Dva tunela ‘u zraku’ do kraja godine trebali bi biti spojeni mostom dugim 220 metara. Most se gradi na 70 metara visine iznad rijeke Cetine. Riječ je o dionici omiške obilaznice čija je ukupna procijenjena vrijednost gradnje 358 milijuna eura. Obilaznicom bi se napokon riješile nesnosne gužve, odnosno kilometarske kolone koje se svakoga ljeta stvaraju u Omišu, odnosno duž magistrale od Splita do Omiša.

