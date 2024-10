NAPAD NA BANSKE DVORE FOTO 'Joža Manolić je skliznuo sa stolice, Tuđman je zakasnio i tako se spasio. On je bio meta'

FOTO Udar je bio takav da je Manolić skliznuo sa stolice. Tada nismo mislili da je to bio atentat na Tuđmana. On je zakasnio nekoliko minuta i to mu je spasilo život, ispričao je Vladimir Šeks o 7. listopadu 1991. godine kad su jugoslavenski MiG-ovi i Galebovi napali Banske dvore i ubili civila. Cilj napad bio je ubiti Tuđmana i obezglaviti Hrvatsku. Dan kasnije Sabor je proglasio neovisnost