VELIKI PROSVJEDI PROTIV KORUPCIJE

FOTO Kaos na Filipinima! Sukob policije i prosvjednika, leti kamenje, zapaljene su gume...

Deseci tisuća Filipinaca izašli su na ulice širom Filipina u nedjelju da izraze ogorčenost zbog navodne korupcije u namještenim i nekvalitetnim vladinim projektima kontrole poplava vrijednima milijarde dolara. U Manili je došlo do sukoba policije i prosvjednika...
Filipinos protest to denounce what they say is corruption linked to flood control projects, in Manila
Deseci tisuća Filipinaca izašli su na ulice širom Filipina u nedjelju da izraze ogorčenost zbog navodne korupcije u namještenim i nekvalitetnim vladinim projektima kontrole poplava vrijednima milijarde dolara. U Manili su prosvjedi održani u parku Luneta i kod Spomenika narodne moći EDSA, koji obilježava masovni ustanak kojim je svrgnut pokojni otac aktualnog predsjednika Ferdinanda Marcosa Jr. Ferdinand Marcos svrgnut je 1986. zbog masovne korupcije i kršenja ljudskih prava. | Foto: Lisa Marie David
