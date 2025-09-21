VELIKI PROSVJEDI PROTIV KORUPCIJE
FOTO Kaos na Filipinima! Sukob policije i prosvjednika, leti kamenje, zapaljene su gume...
Deseci tisuća Filipinaca izašli su na ulice širom Filipina u nedjelju da izraze ogorčenost zbog navodne korupcije u namještenim i nekvalitetnim vladinim projektima kontrole poplava vrijednima milijarde dolara. U Manili je došlo do sukoba policije i prosvjednika...
Deseci tisuća Filipinaca izašli su na ulice širom Filipina u nedjelju da izraze ogorčenost zbog navodne korupcije u namještenim i nekvalitetnim vladinim projektima kontrole poplava vrijednima milijarde dolara. U Manili su prosvjedi održani u parku Luneta i kod Spomenika narodne moći EDSA, koji obilježava masovni ustanak kojim je svrgnut pokojni otac aktualnog predsjednika Ferdinanda Marcosa Jr. Ferdinand Marcos svrgnut je 1986. zbog masovne korupcije i kršenja ljudskih prava.
| Foto: Lisa Marie David
Prosvjedi u Manili - kojima je, prema riječima organizatora, prisustvovalo otprilike 130.000 ljudi - dosad su najveći prosvjedi na Filipinima, a održani su zbog skandala koji je izbio otkako je Marcos Jr. u srpnju naredio istragu spornih projekata, javlja DPA.
| Foto: Lisa Marie David
Ranije ovog mjeseca, vlasnici građevinske tvrtke optužili su gotovo 30 zastupnika te dužnosnika Odjela za javne radove i autoceste (DPWH) za primanje isplata u gotovini. Financijski gubici procjenjuju se na 118,5 milijardi pesosa (1,75 milijardi eura) između 2023. i 2025., prema podacima filipinskog ministarstva financija. Greenpeace sugerira puno veću brojku, bližu 15,3 milijarde eura, piše AFP.
| Foto: LISA MARIE DAVID/REUTERS
Neki od prosvjednika u parku Luneta, koje neki procjenjuje na 80.000, zaputili su se prema predsjedničkoj palači Malacañang, ali ih je zaustavila policija koja im je blokirala put dugim kamionom.
| Foto: LISA MARIE DAVID/REUTERS
Skupina mladih prosvjednika lica prekrivenih maskama počela je bacati kamenje na redove policajaca i zapalila gume kamiona vičući: "Za državu!“ U sukobu je ozlijeđeno nekoliko ljudi, među kojima su policajci, prosvjednici i novinari. Prema policiji, uhićeno je najmanje 12 prosvjednika, od kojih su mnogi bili maskirani.
| Foto: LISA MARIE DAVID/REUTERS
Foto LISA MARIE DAVID/REUTERS
"Mnogi su ljuti, a ja sam ovdje s obitelji i prijateljima kako bih pokazao da smo među onima koji su ljuti na lopove“, rekao je Raymond Mendros, koji je bio s obitelji i prijateljima na skupu u parku Luneta. "Stvarno je frustrirajuće“, dodao je. "S količinom novca dodijeljenom za ove projekte, ne bi trebalo biti više poplava, ali još uvijek ih ima!“, rekao je.
| Foto: LISA MARIE DAVID/REUTERS
Foto LISA MARIE DAVID/REUTERS
Foto LISA MARIE DAVID/REUTERS
Foto LISA MARIE DAVID/REUTERS
Foto LISA MARIE DAVID/REUTERS
Foto LISA MARIE DAVID/REUTERS