3000 policajaca na nogama

FOTO Kaos na ulicama Sydneya: Tisuće prosvjeduju zbog dolaska izraelskog predsjednika

Tisuće ljudi okupile su se u ponedjeljak diljem Australije kako bi prosvjedovali protiv dolaska izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga, koji će posjetiti više gradova radi izražavanja solidarnosti s australskom židovskom zajednicom nakon smrtonosne masovne pucnjave prošle godine.
Israeli President Herzog visits Australia
Herzog ovaj tjedan posjećuje Australiju na poziv australskog premijera Anthonyja Albanesea nakon pucnjave 14. prosinca na događaju povodom Hanuke na plaži Bondi u Sydneyu, u kojoj je ubijeno 15 ljudi. | Foto: JEREMY PIPER/REUTERS
1/26
