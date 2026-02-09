FOTO Kaos na ulicama Sydneya: Tisuće prosvjeduju zbog dolaska izraelskog predsjednika

POSLALI DRUGI VLAK

FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a

Na stajalištu Dopsin oko 20.15 sati zapalio se vlak koji je vozio na relaciji Slavonski Šamac-Osijek. Iz HŽ-a kažu da se aktivirala oprema za inicijalno gašenje vlaka, ali i da je osoblje saniralo plamen aparatima za gašenje požara. U vlaku je bilo stotinjak putnika koji su izašli iz vlaka, a nitko nije bio ozlijeđen.