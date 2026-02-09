FOTO Kaos na ulicama Sydneya: Tisuće prosvjeduju zbog dolaska izraelskog predsjednika

Tisuće ljudi okupile su se u ponedjeljak diljem Australije kako bi prosvjedovali protiv dolaska izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga, koji će posjetiti više gradova radi izražavanja solidarnosti s australskom židovskom zajednicom nakon smrtonosne masovne pucnjave prošle godine.
Herzog ovaj tjedan posjećuje Australiju na poziv australskog premijera Anthonyja Albanesea nakon pucnjave 14. prosinca na događaju povodom Hanuke na plaži Bondi u Sydneyu, u kojoj je ubijeno 15 ljudi.
| Foto: JEREMY PIPER/REUTERS
Herzog ovaj tjedan posjećuje Australiju na poziv australskog premijera Anthonyja Albanesea nakon pucnjave 14. prosinca na događaju povodom Hanuke na plaži Bondi u Sydneyu, u kojoj je ubijeno 15 ljudi. |
Foto: JEREMY PIPER/REUTERS
Herzog ovaj tjedan posjećuje Australiju na poziv australskog premijera Anthonyja Albanesea nakon pucnjave 14. prosinca na događaju povodom Hanuke na plaži Bondi u Sydneyu, u kojoj je ubijeno 15 ljudi.
| Foto: JEREMY PIPER/REUTERS
Posjet je izazvao gnjev nekih ljudi u Australiji, koji Herzoga optužuju za suučesništvo u ubijanju civila u Gazi. Propalestinske skupine organizirale su prosvjede u gradovima i mjestima diljem zemlje u ponedjeljak navečer.
| Foto: JEREMY PIPER/REUTERS
U Sydneyu su se tisuće ljudi okupile na trgu u središnjoj poslovnoj četvrti grada, slušale govore i uzvikivale propalestinske slogane.
| Foto: JEREMY PIPER/REUTERS
„Masakr u Bondiju bio je strašan, ali od našeg australskog vodstva nije bilo priznanja palestinskog naroda i stanovnika Gaze“, rekao je Jackson Elliott, 30-godišnji prosvjednik iz Sydneya.
| Foto: JEREMY PIPER/REUTERS
„Herzog je izbjegavao sva pitanja o okupaciji i kaže da je ovaj posjet o odnosima Australije i Izraela, ali on je suučesnik“, dodao je.
| Foto: JEREMY PIPER/REUTERS
Oko 3000 policajaca bit će raspoređeno diljem Sydneya tijekom Herzogova posjeta gradu.
| Foto: JEREMY PIPER/REUTERS
Herzog je počeo svoj posjet plaži Bondi, gdje je položio vijenac na spomenik žrtvama napada. Također se sastao s preživjelima i obiteljima 15 ljudi ubijenih u pucnjavi.
| Foto: JEREMY PIPER/REUTERS
„Ovo je također bio napad na sve Australce. Napali su vrijednosti koje naše demokracije cijene, svetost ljudskog života, slobodu vjeroispovijesti, toleranciju, dostojanstvo i poštovanje“, rekao je Herzog u govoru na mjestu događaja.
| Foto: JEREMY PIPER/REUTERS
Neki Židovi protive se posjetu.
| Foto: JEREMY PIPER/REUTERS
Židovsko vijeće Australije, glasni kritičar izraelske vlade, objavilo je u ponedjeljak otvoreno pismo koje je potpisalo više od 1000 židovskih australskih akademika i vođa zajednice, pozivajući Albanesea da povuče poziv Herzogu.
| Foto: JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS
Foto JEREMY PIPER/REUTERS