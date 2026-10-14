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VELIKI PROSVJED

FOTO Kaos na ulicama Tirane: Studenti se sukobili s policijom, letjele cigle i kamenje!

Studentski prosvjedi u Tirani, potaknuti nezadovoljstvom stanjem u visokom obrazovanju, uvjetima studiranja i izgledima za zapošljavanje, u utorak su prerasli u nasilje, izvijestili su tamošnji mediji.
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Albanian students hold an anti-government protest in Tirana
Foto Florion Goga
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Foto: Florion Goga
Komentari 3

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