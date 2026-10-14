VELIKI PROSVJED
FOTO Kaos na ulicama Tirane: Studenti se sukobili s policijom, letjele cigle i kamenje!
Studentski prosvjedi u Tirani, potaknuti nezadovoljstvom stanjem u visokom obrazovanju, uvjetima studiranja i izgledima za zapošljavanje, u utorak su prerasli u nasilje, izvijestili su tamošnji mediji.
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Foto Florion Goga
Foto: Florion Goga
Foto Florion Goga
Nekoliko stotina ljudi okupilo se u utorak poslijepodne ispred zgrade Ministarstva obrazovanja, zahtijevajući bolje uvjete studiranja, veću potporu studentima i bolje izglede za zapošljavanje.
| Foto: Florion Goga
Prosvjednici su zatražili ostavku socijalističkog premijera Edija Rame, koji je na vlasti od 2013. godine. Tijekom prosvjeda dio demonstranata počeo je bacati cigle i kamene ploče.
| Foto: Florion Goga
U neredima u središtu Tirane oštećene su trgovine i banke, a prema medijskim izvješćima, prosvjednici su upali i u sjedište gradske uprave.
| Foto: Florion Goga
Policija je protiv demonstranata upotrijebila vodene topove, suzavac i palice. Mediji su izvijestili i o napadima na osobe koje nisu sudjelovale u prosvjedima te o navodnoj nerazmjernoj uporabi sile. Prema portalu Euronews Albania, pet policijskih službenika suspendirano je.
| Foto: Florion Goga
Prosvjedi se odvijaju u kontekstu šireg prosvjednog pokreta u Albaniji poznatog kao „Flamingo revolucija”, koji je izbio zbog planiranoga turističkog projekta u području lagune Narta, povezanog s investicijama Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.
| Foto: Florion Goga
Projekt je izazvao protivljenje zbog mogućeg utjecaja na osjetljiv ekosustav zaštićenog područja. Plamenci koji obitavaju na tom području postali su simbol prosvjednog pokreta.
| Foto: Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga