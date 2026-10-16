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TIRANA U PLAMENU

FOTO KAOS U ALBANIJI Sukobi prosvjednika i policija: 'Daj ostavku prije nego sve izgori!'

Tisuće mladih Albanaca promarširale su u petak Tiranom, razbijajući pritom prozore i semafore, četvrtoga dana prosvjeda koji postaju sve nasilniji, a predvode ih studenti čiji je cilj prisiliti premijera na ostavku. Oni izražavaju nezadovoljstvo uvjetima obrazovanja i visinom školarina na sveučilištima.
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Anti-government protest by students in Tirana
Tisuće mladih Albanaca promarširale su u petak Tiranom, razbijajući pritom prozore i semafore, četvrtoga dana prosvjeda koji postaju sve nasilniji, a predvode ih studenti čiji je cilj prisiliti premijera na ostavku. Oni izražavaju nezadovoljstvo uvjetima obrazovanja i visinom školarina na sveučilištima. | Foto: Louisa Gouliamaki
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Tisuće mladih Albanaca promarširale su u petak Tiranom, razbijajući pritom prozore i semafore, četvrtoga dana prosvjeda koji postaju sve nasilniji, a predvode ih studenti čiji je cilj prisiliti premijera na ostavku. Oni izražavaju nezadovoljstvo uvjetima obrazovanja i visinom školarina na sveučilištima. | Foto: Louisa Gouliamaki
Komentari 0

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