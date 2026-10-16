FOTO KAOS U ALBANIJI Sukobi prosvjednika i policija: 'Daj ostavku prije nego sve izgori!'

Tisuće mladih Albanaca promarširale su u petak Tiranom, razbijajući pritom prozore i semafore, četvrtoga dana prosvjeda koji postaju sve nasilniji, a predvode ih studenti čiji je cilj prisiliti premijera na ostavku. Oni izražavaju nezadovoljstvo uvjetima obrazovanja i visinom školarina na sveučilištima.
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Tisuće mladih Albanaca promarširale su u petak Tiranom, razbijajući pritom prozore i semafore, četvrtoga dana prosvjeda koji postaju sve nasilniji, a predvode ih studenti čiji je cilj prisiliti premijera na ostavku. Oni izražavaju nezadovoljstvo uvjetima obrazovanja i visinom školarina na sveučilištima.
| Foto: Louisa Gouliamaki
Tisuće mladih Albanaca promarširale su u petak Tiranom, razbijajući pritom prozore i semafore, četvrtoga dana prosvjeda koji postaju sve nasilniji, a predvode ih studenti čiji je cilj prisiliti premijera na ostavku. Oni izražavaju nezadovoljstvo uvjetima obrazovanja i visinom školarina na sveučilištima.
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Foto: Louisa Gouliamaki
Tisuće mladih Albanaca promarširale su u petak Tiranom, razbijajući pritom prozore i semafore, četvrtoga dana prosvjeda koji postaju sve nasilniji, a predvode ih studenti čiji je cilj prisiliti premijera na ostavku. Oni izražavaju nezadovoljstvo uvjetima obrazovanja i visinom školarina na sveučilištima.
| Foto: Louisa Gouliamaki
Demonstracije, koje se šire zemljom, u četvrtak su u glavnom gradu prerasle u nerede. Prosvjednici su razbijali prozore, provalili u banku i sukobili se s policijom. Svemu ovomu prethodili su mjeseci uglavnom mirnih prosvjeda koje je vlada, prema riječima studenata, ignorirala.
| Foto: Louisa Gouliamaki
"Guraju nas do krajnjih granica", rekao je 19-godišnji prosvjednik Enea, odbivši navesti prezime iz straha od uhićenja. Za Ramu je imao poruku: "Neka podnese ostavku što prije, prije nego što sve izgori."
| Foto: Louisa Gouliamaki
Studenti optužuju dužnosnike za korupciju i zanemarivanje obrazovanja, a ogorčeni su i zbog prodaje netaknutih dijelova albanske obale radi izgradnje luksuznog odmarališta, projekta iza kojeg stoji Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa.
| Foto: Louisa Gouliamaki
Albanski premijer Edi Rama u petak je osudio prisutnost "stranih aktera" koji stoje iza prosvjeda koji, prema njegovim riječima, imaju za cilj omesti projekt pristupanja Albanije Europskoj uniji. Rama je pozvao na mir, nakon novih sukoba dan ranije između policije i maskiranih skupina, koji su se nastavili u petak.
| Foto: Florion Goga
Policija koristi vodene topove, na fotografijama se vidi i kako nemilo mlati prosvjednike...
| Foto: Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Florion Goga
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Florion Goga
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Florion Goga
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga