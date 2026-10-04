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CRVENI ALARM

FOTO Katastrofa u Španjolskoj: Bujice i odroni nakon oluje, dvoje poginulih u poplavama

Dvije su osobe smrtno stradale, a jedna se vodi kao nestala nakon obilnih kiša i poplava u španjolskoj regiji Kataloniji, priopćile su u nedjelju nadležne službe.
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Residents clean a sidewalk in Sant Adria del Besos amid AEMET red alert for Catalonia
Katalonski čelnik Salvador Illa u nedjelju je na društvenim mrežama potvrdio smrt muškarca nakon što se u Torderi, gradu sjeverno od Barcelone, srušio zid. Još jedna osoba smrtno je stradala u mjestu Montornès del Vallès, izvijestili su vatrogasci u nedjelju, dok hitne službe tragaju za nestalom osobom u Pineda de Maru, gradu 52 kilometra sjeverno od Barcelone. | Foto: Albert Gea
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Katalonski čelnik Salvador Illa u nedjelju je na društvenim mrežama potvrdio smrt muškarca nakon što se u Torderi, gradu sjeverno od Barcelone, srušio zid. Još jedna osoba smrtno je stradala u mjestu Montornès del Vallès, izvijestili su vatrogasci u nedjelju, dok hitne službe tragaju za nestalom osobom u Pineda de Maru, gradu 52 kilometra sjeverno od Barcelone. | Foto: Albert Gea
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