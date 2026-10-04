FOTO Katastrofa u Španjolskoj: Bujice i odroni nakon oluje, dvoje poginulih u poplavama

Dvije su osobe smrtno stradale, a jedna se vodi kao nestala nakon obilnih kiša i poplava u španjolskoj regiji Kataloniji, priopćile su u nedjelju nadležne službe.
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Katalonski čelnik Salvador Illa u nedjelju je na društvenim mrežama potvrdio smrt muškarca nakon što se u Torderi, gradu sjeverno od Barcelone, srušio zid.
Još jedna osoba smrtno je stradala u mjestu Montornès del Vallès, izvijestili su vatrogasci u nedjelju, dok hitne službe tragaju za nestalom osobom u Pineda de Maru, gradu 52 kilometra sjeverno od Barcelone.
| Foto: Albert Gea
Katalonski čelnik Salvador Illa u nedjelju je na društvenim mrežama potvrdio smrt muškarca nakon što se u Torderi, gradu sjeverno od Barcelone, srušio zid.
Još jedna osoba smrtno je stradala u mjestu Montornès del Vallès, izvijestili su vatrogasci u nedjelju, dok hitne službe tragaju za nestalom osobom u Pineda de Maru, gradu 52 kilometra sjeverno od Barcelone.
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Foto: Albert Gea
Katalonski čelnik Salvador Illa u nedjelju je na društvenim mrežama potvrdio smrt muškarca nakon što se u Torderi, gradu sjeverno od Barcelone, srušio zid.
Još jedna osoba smrtno je stradala u mjestu Montornès del Vallès, izvijestili su vatrogasci u nedjelju, dok hitne službe tragaju za nestalom osobom u Pineda de Maru, gradu 52 kilometra sjeverno od Barcelone.
| Foto: Albert Gea
Katalonske vlasti izdale su crveno upozorenje i pozvale stanovnike da ostanu u zatvorenom od subote u 20 sati do nedjelje u 14 sati, s obzirom na opasnost da tu sjeveroistočnu regiju pogodi "mini-uragan", dok se prognozirala i obilna kiša.
| Foto: Albert Gea
Domovi su poplavili nakon subotnjih bujičnih kiša, dok je automobile zaglavila voda u četvrti Bellvitge i gradu Cornelli u blizini Barcelone. U isto vrijeme patke plivaju u velikim lokvama oko autoceste u Barceloni.
| Foto: Horaci Garcia
Ravnateljica regionalne meteorološke službe Meteocat Sarai Sarroca u subotu je rekla da se središte ovog iznimnog vremenskog sustava nalazi nad Sredozemljem te da bi se "mini-uragan" mogao premjestiti nad kopno Katalonije.
| Foto: Horaci Garcia
Letovi u zračnoj luci u Barceloni otkazani su ili odgođeni, izvijestile su u subotu novine La Vanguardia.
Zbog obilnih kiša došlo je do poremećaja i u prometovanju lokalnih vlakova. Trgovine su ranije zatvorene, nogometne utakmice otkazane, a otkazana je i izvedba Verdijeve opere "Aida" u barcelonskoj opernoj kući Liceu.
| Foto: Horaci Garcia
Foto Horaci Garcia
Foto Albert Gea
Foto Albert Gea
Foto Albert Gea
Foto Albert Gea
Foto Nacho Doce
Foto Nacho Doce
Foto Nacho Doce
Foto Nacho Doce
Foto Nacho Doce
Foto Nacho Doce
Foto Nacho Doce