FOTO Katastrofa u Španjolskoj: Bujice i odroni nakon oluje, dvoje poginulih u poplavama

Katalonski čelnik Salvador Illa u nedjelju je na društvenim mrežama potvrdio smrt muškarca nakon što se u Torderi, gradu sjeverno od Barcelone, srušio zid. Još jedna osoba smrtno je stradala u mjestu Montornès del Vallès, izvijestili su vatrogasci u nedjelju, dok hitne službe tragaju za nestalom osobom u Pineda de Maru, gradu 52 kilometra sjeverno od Barcelone. | Foto: Albert Gea