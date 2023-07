Prema Lučkom kolona od 9 km, promet otežavaju prometne nesreće, gužve i na granicama

Još jedna topla subota je pred nama, a iz HAK-a su upozorili na gužve i zastoje na pojedinim dijelovima autoceste.

Zbog prometne nesreće promet je prekinut na autocesti A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva između čvorova Jurdani i Učka u smjeru mosta Krk. Kolona je duga oko 1,5 kilometara. Vozila se isključuju na čvoru Jurdani i dalje vozi državnom cestom u smjeru Rijeke i Krka.

Gust promet je i na zagrebačkoj obilaznici (A3) iz smjera čvorova Zagreb zapad i Buzin u smjeru naplate Lučko (A1). Iz smjera Buzina kolona je oko 9 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 3 km.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići kolone su i zastoji između naplate Lučko i čvora Bosiljevo II u smjeru Dubrovnika, osobito između naplate Lučko i odmorišta Dragnić te Karlovca i Bosiljeva II, te u blizini čvorova, odmorišta i na prilazima naplatama.

Zbog prometne nesreće na 305. kilometru čvorova Pirovac i Skradin u smjeru Dubrovnika kolona je oko 5 kilometara.

Kolona pred graničnim prijelazom Bajakovo duga je 8 kilometara.

Kolona i na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba. Proteže se od graničnog prijelaza Macelj i dalje u Sloveniju. U smjeru Zagreba duga je 4 kilometara.

Zatvorene ceste

Zbog radova su zatvorene dionice državnih cesta:

- DC2 u Koprivnici (do 30.srpnja), Vukovar-Ilok između naselja Sotin i Opatovac (do 1.rujna) i obilaznica grada Iloka (do 31.srpnja)

- DC6 Glina-Dvor u naselju Donji Žirovac (do 31.srpnja u 17:00 sati)

- DC26 Koritna-čvor Dubrava (do 31.kolovoza)

- DC36 Blatnica Pokupska-Pisarovina (do 9. kolovoza) i Gradec Pokupski-Lijevo Sredičko (do 1.rujna)

- DC51 Nova Gradiška-Požega u mjestu Rešetari (obilazak je lokalnim prometnicama kroz Cernik, a za vozila iznad 7,5 tona državnim cestama DC49 i DC38 kroz Pleternicu i Požegu)

- DC213 Nemetin-Dalj (do 14.studenog)

- DC231 u Samoboru između raskrižja Ulica Bleiburških žrtava i 151. Samoborske brigade HV (do 20. kolovoza)

- DC307 Mokrice-Zabok (do 31.kolovoza)

- DC525 Pleternica-naselje Bilice (do 15.rujna)

- DC544 Farkaševac-Bolč (do 31.srpnja) i Prgomelje-Gudovac-Velike Sredice u Bjelovaru (do 20.kolovoza)

- DC678 u Belom Manastiru (do 26.lipnja 2024).

Vozi se jednim trakom, naizmjence, uz privremenu regulaciju prometa (semafore) na državnim cestama:

- DC2 na vijaduktu u Iloku

- DC8 u Stobreču (do 1.rujna),

- DC205 u Klanjcu (do 12.kolovoza);

- DC228 na Ilovcu u Karlovcu (do 15.rujna).