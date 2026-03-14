FOTO Kod Splita ulovili iznimno otrovnu i invazivnu napuhaču

Srebrenopruga napuhača u petak je ulovljena u blizini Splita, a prije nekoliko dana i na području južnog Jadrana. Institut za oceanografiju i ribarstvo upozorio je na pojavu ove iznimno otrovne i invazivne ribe čija konzumacija može biti smrtonosna.

- Ova vrsta sadrži iznimno potentan otrov tetrodotoksin, koji nakon konzumacije ribe može izazvati teške zdravstvene tegobe, a ponekad i smrt. Ako je ulovite, rukujte s njom pažljivo i po mogućnosti izbjegnite direktan kontakt. Osim otrova, ova vrsta ima snažnu čeljust s vrlo oštrim zubima, pa i ugriz može uzrokovati ozbiljne ozljede - objavio je Institut.

Iako je ova riba i dalje rijedak posjetitelj Jadranskog mora, iz Instituta pretpostavljaju da će se njezina brojnost s vremenom povećavati.

- Uz novopridošlu vatrenjaču (Pterois miles), koja je već brojna u južnom i srednjem Jadranu, te brojne druge strane i invazivne vrste koje se ubrzano šire, naše more postupno mijenja sastav vrsta i poprima nova obilježja. Taj proces u znanstvenoj literaturi naziva se tropikalizacija mora - dodaju.

Mole da ih svi koji se susretnu sa srebrnoprugom napuhačom o tome i obavijeste.