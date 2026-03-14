INSTITUT OBJAVIO DETALJE

FOTO Kod Splita ulovili iznimno otrovnu i invazivnu napuhaču

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Institut za oceanografiju i ribarstvo/Facebook

Ova vrsta sadrži iznimno potentan otrov tetrodotoksin, koji nakon konzumacije ribe može izazvati teške zdravstvene tegobe, a ponekad i smrt, navode iz Instituta za oceanografiju i ribartstvo

Srebrenopruga napuhača u petak je ulovljena u blizini Splita, a prije nekoliko dana i na području južnog Jadrana. Institut za oceanografiju i ribarstvo upozorio je na pojavu ove iznimno otrovne i invazivne ribe čija konzumacija može biti smrtonosna.

- Ova vrsta sadrži iznimno potentan otrov tetrodotoksin, koji nakon konzumacije ribe može izazvati teške zdravstvene tegobe, a ponekad i smrt. Ako je ulovite, rukujte s njom pažljivo i po mogućnosti izbjegnite direktan kontakt. Osim otrova, ova vrsta ima snažnu čeljust s vrlo oštrim zubima, pa i ugriz može uzrokovati ozbiljne ozljede - objavio je Institut.

Iako je ova riba i dalje rijedak posjetitelj Jadranskog mora, iz Instituta pretpostavljaju da će se njezina brojnost s vremenom povećavati.

- Uz novopridošlu vatrenjaču (Pterois miles), koja je već brojna u južnom i srednjem Jadranu, te brojne druge strane i invazivne vrste koje se ubrzano šire, naše more postupno mijenja sastav vrsta i poprima nova obilježja. Taj proces u znanstvenoj literaturi naziva se tropikalizacija mora - dodaju.

Mole da ih svi koji se susretnu sa srebrnoprugom napuhačom o tome i obavijeste.

Skandalozna rješenja: 'Traže nas da platimo porez za državni stan u kojem smo zbog potresa'
ŠOK ZA OBITELJI

Skandalozna rješenja: 'Traže nas da platimo porez za državni stan u kojem smo zbog potresa'

Obitelji, kojima su stanovi uništeni u potresu, dobile rješenja za porez na nekretnine - za zamjenske stanove. Očajni su: ‘Ovo nam je dodatni stres’
Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!
ANTISRPSKI VOJNI BLOK?

Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!

Novi Express analizira jaku reakciju iz Moskve zbog prošlogodišnjeg sporazuma Hrvatske, Albanije i Kosova o vojnoj suradnji, nakon nagovora iz Srbije, te otkriva nevjerojatan i u javnosti posve nepoznat paradoks
Rezultati Eurojackpota
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpota

Očekivani jackpot za 22. kolo iznosi 30.000.000 eura

