FOTO Kolindu je otac učio pucati iz snajpera, a iz puške M16 gađala je bolje od nekih časnika

Nizozemska vojska ima novu dobrovoljku, kraljicu Maximu. Nije Maxima jedina koja zna baratati oružjem, naša bivša predsjednica Kolinda ima velikog iskustva s time...
Dok je još bila veleposlanica, Kolinda je 2008. porazila najviše časnike Hrvatske vojske u gađanju različitih ciljeva iz puške M16 na simulacijskom gađanju na strelištu u vojnoj bazi nacionalne garde Minnesote Camo Ripley. U puškama su bili elektronički meci. | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
