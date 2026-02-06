FOTO Kolindu je otac učio pucati iz snajpera, a iz puške M16 gađala je bolje od nekih časnika

Nizozemska vojska ima novu dobrovoljku, kraljicu Maximu. Nije Maxima jedina koja zna baratati oružjem, naša bivša predsjednica Kolinda ima velikog iskustva s time...
Dok je još bila veleposlanica, Kolinda je 2008. porazila najviše časnike Hrvatske vojske u gađanju različitih ciljeva iz puške M16 na simulacijskom gađanju na strelištu u vojnoj bazi nacionalne garde Minnesote Camo Ripley. U puškama su bili elektronički meci.
Za Jutarnji list je svojevremeno otkrila da ju je otac učio pucati iz snajpera i puške.
S oružjem u ruci pozirala je i na svečannoj prisegi 18. naraštaja ročnika u Požegi.
