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HDZ KRITIZIRAO TOMAŠEVIĆA

FOTO Koncert partizanskih pjesama u Zagrebu. HDZ se žalio. Pogledajte fotografije

Zagrebački HDZ prozvao je u subotu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem Koncerta partizanske pjesme namjerno ideološki polarizira građane
Zagreb: Koncert partizanske pjesme u prigodi Dana antifašističke borbe
Zagrebački HDZ prozvao je u subotu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem Koncerta partizanske pjesme namjerno ideološki polarizira građane, koristeći ideologiju kao sredstvo za odvlačenje fokusa s korupcijskih afera i neriješenih problema u gradu. | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Zagrebački HDZ prozvao je u subotu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem Koncerta partizanske pjesme namjerno ideološki polarizira građane, koristeći ideologiju kao sredstvo za odvlačenje fokusa s korupcijskih afera i neriješenih problema u gradu. | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Komentari 6

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