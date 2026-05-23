FOTO Krenuo prosvjed u Srbiji. Vučić ide u posjet Kini
U Beogradu se održava masovni studentski i građanski prosvjed pod sloganom „Ti i ja, Slavija”, na kojem se traži odgovornost vlasti nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu te raspuštanje Skupštine. Okupljanje prate velike tenzije nakon uhićenja načelnika beogradske policije Veselina Milića, osumnjičenog za prikrivanje mafijaškog ubojstva. Kako bi spriječile dolazak prosvjednika iz unutrašnjosti, vlasti su rano ujutro pod izgovorom anonimne dojave o bombi potpuno obustavile željeznički promet u cijeloj zemlji.