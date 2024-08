GOLUBOVE STIJENE FOTO Lude akrobacije na plaži u Puli: Kupači 'lete' sa stijena, evo kako se bježi od vrućina...

Popularna pulska plaža Golubove stijene ovih je dana izvrsno posjećena. Plaža, oko čijeg se imena znaju voditi diskusije (je li Golubova ili Galebova), privukla je brojne kupače. Mnogi od njih su uživali u skokovima u more, izgledalo je to dosta atraktivno. Ali ima i onih koji rone u obližnjoj špilji, kao i onih kojima je draže sve to proći u kajaku..