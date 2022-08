FOTO Ludnica pred policijom u Petrinjskoj: 'Gužva je od rane zore, red je preko pola ulice!'

Od ranog jutra pred policijskom upravom u Petrinjskoj ulici u Zagrebu stvaraju se ogromne gužve. Redovi pred policijskom upravom nisu ništa novo, ali u ljetnom periodu godišnjih odmora najviše građana odlučuje se upustiti u borbu s birokracijom, svjesni činjenice da će cijeli proces potrajati.

- Radim u blizini, na Tomislavcu, i jutros na putu do posla prolazio sam kraj policije. Ovo nikad nisam vidio, gužva je preko pola ulice - rekao nam je čitatelj koji nam je poslao fotografije ogromnog reda koji se proteže od ulaza u policijsku upravu.

- Dosta ih dođe automobilom i kad vide kolika je gužva jednostavno odustanu. Da su u red stali svi koji su jutros došli pred Petrinjsku mislim da bi kolona sigurno došla i do glavnog kolodvora - rekao nam je čitatelj.

O gužvama u Petrinjskoj pisali smo i ranije, a iz policije nam kažu kako im je veliki problem i nedostatak radnika. Jako puno je i zahtjeva za žurno izdavanje osobne iskaznice i putovnice koji se mogu zatražiti samo osobno upravo u Petrinjskoj pa je i to jedan od razloga zašto se tamo stvaraju ogromni redovi.

Uprava u Petrinjskoj do 2. rujna radi od 7 do 14 sati uz iznimku ponedjeljkom kad rade od 7 do 17:30. Svjesni toga, građani već ranom zorom dolaze po svoj papirić s brojem, nadajući se da će do kraja radnog vremena uspjeti obaviti sve što trebaju.

Najčitaniji članci