FOTO Masovan napad na Kijev!

Kijev je u noći na subotu bio meta masovnog ruskog raketnog napada, u kojem su na glavni grad Ukrajine lansirani hipersonični projektili Kinžal, balističke rakete Iskander i krstareći projektili Kalibr, piše The Kyiv Independent.

U napadu je ozlijeđeno najmanje pet osoba, a dogodio se uoči najavljenog sastanka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Diljem Kijeva odjekivale su eksplozije, dok je u gradu Brovari i okolnim mjestima došlo do nestanka električne energije. Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da je petero ljudi ozlijeđeno, a požar je izbio u četvrti Holosijivski, dok su krhotine projektila pale u četvrtima Obolonski i Desnjanski.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Šteta je zabilježena i u Kijevskoj oblasti. U Višgorodu su oštećeni prozori na stambenoj zgradi, a u Borispiljskom okrugu oštećena su skladišta i vozila, izvijestio je guverner Mikola Kalašnik, navodeći da je kritična infrastruktura ponovno bila meta napada. U zasebnom napadu u Ivano-Frankivskoj oblasti na zapadu zemlje ozlijeđena je jedna osoba.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Kao odgovor na napad, Poljska je tijekom noći podigla borbene zrakoplove, priopćile su poljske Oružane snage. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo upozorilo je na trajnu prijetnju od ruskih projektila i dronova diljem zemlje.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Unatoč napadima, iz Kijeva je potvrđeno da će se sastanak Zelenskog i Trumpa održati u nedjelju. Zelenski je izjavio da je zajednički američko-ukrajinski mirovni okvir dovršen oko 90 posto, a razgovori bi se trebali usredotočiti na sigurnosna jamstva, obnovu zemlje, gospodarsku suradnju i otvorena teritorijalna pitanja.

Rusija je javno odbacila mirovne inicijative, inzistirajući na teritorijalnim ustupcima koje Ukrajina odbija, iako zapadni izvori navode da se neizravni kontakti Moskve i Washingtona nastavljaju.