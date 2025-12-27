Obavijesti

News

Komentari 1
BALISTIČKIM PROJEKTILIMA

FOTO Masovan napad na Kijev!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Masovan napad na Kijev!
9
Foto: Profimedia

Diljem Kijeva odjekivale su eksplozije, dok je u gradu Brovari i okolnim mjestima došlo do nestanka električne energije

Kijev je u noći na subotu bio meta masovnog ruskog raketnog napada, u kojem su na glavni grad Ukrajine lansirani hipersonični projektili Kinžal, balističke rakete Iskander i krstareći projektili Kalibr, piše The Kyiv Independent.

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv Ukrainain Air Defenses Engage Russian Drones And Rockets Over Kyiv During Massive Russian Drone And Rocket Attack, England, Ukraine - 27 Dec 2025
9
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

U napadu je ozlijeđeno najmanje pet osoba, a dogodio se uoči najavljenog sastanka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Diljem Kijeva odjekivale su eksplozije, dok je u gradu Brovari i okolnim mjestima došlo do nestanka električne energije. Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da je petero ljudi ozlijeđeno, a požar je izbio u četvrti Holosijivski, dok su krhotine projektila pale u četvrtima Obolonski i Desnjanski.

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Šteta je zabilježena i u Kijevskoj oblasti. U Višgorodu su oštećeni prozori na stambenoj zgradi, a u Borispiljskom okrugu oštećena su skladišta i vozila, izvijestio je guverner Mikola Kalašnik, navodeći da je kritična infrastruktura ponovno bila meta napada. U zasebnom napadu u Ivano-Frankivskoj oblasti na zapadu zemlje ozlijeđena je jedna osoba.

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Kao odgovor na napad, Poljska je tijekom noći podigla borbene zrakoplove, priopćile su poljske Oružane snage. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo upozorilo je na trajnu prijetnju od ruskih projektila i dronova diljem zemlje.

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Unatoč napadima, iz Kijeva je potvrđeno da će se sastanak Zelenskog i Trumpa održati u nedjelju. Zelenski je izjavio da je zajednički američko-ukrajinski mirovni okvir dovršen oko 90 posto, a razgovori bi se trebali usredotočiti na sigurnosna jamstva, obnovu zemlje, gospodarsku suradnju i otvorena teritorijalna pitanja.

Rusija je javno odbacila mirovne inicijative, inzistirajući na teritorijalnim ustupcima koje Ukrajina odbija, iako zapadni izvori navode da se neizravni kontakti Moskve i Washingtona nastavljaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ukrajinci se hitno prebacuju na jug i novu bojišnicu! Postrojba napravila kobnu pogrešku
BITKA ZA HULJAJPOLE

Ukrajinci se hitno prebacuju na jug i novu bojišnicu! Postrojba napravila kobnu pogrešku

Ukrajinci su napustili ključno zapovjedno mjesto u Huljajpolu. Ostavili su upaljena računala i mobitele. Čini se da je uzrok ovog teškog propusta problem u zapovjednom lancu
Trump: Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim. S Putinom ću razgovarati koliko god želi...
OPET BLAŽI ODNOS PREMA KREMLJU...

Trump: Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim. S Putinom ću razgovarati koliko god želi...

Trump se mlako odnosio prema najnovijem pokušaju Zelenskog i nije žurio podržati prijedlog ukrajinskog predsjednika, piše Politico...
'Putin je otvoren za zamjenu dijela teritorija s Ukrajinom'
RAT U UKRAJINI

'Putin je otvoren za zamjenu dijela teritorija s Ukrajinom'

Andrej Kolesnikov, novinar tog ruskog lista, rekao je da je Putin informirao najutjecajnije poslovne ljude o detaljima plana na kasnonoćnom sastanku u Kremlju 24. prosinca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025