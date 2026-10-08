FOTO Milanović odlikovao 18 zaslužnih Hrvata: Među njima i legenda hrvatskog rukometa

Predsjednik RH Zoran Milanović uručio je u četvrtak u Uredu predsjednika odlikovanja i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama iz područja kulture, znanosti, sporta i gospodarstva uz riječi kako je to mali znak pažnje koju im hrvatska država može pokazati.
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Predsjednik je istaknuo kako je u ovakvim prigodama uvijek malo nezgodno jednom skupu ljudi s toliko postignuća iz različitih područja rada i interesa, sažeti poruku u nekoliko rečenica jer svatko je u svojoj priči različit i jedinstven.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Predsjednik je istaknuo kako je u ovakvim prigodama uvijek malo nezgodno jednom skupu ljudi s toliko postignuća iz različitih područja rada i interesa, sažeti poruku u nekoliko rečenica jer svatko je u svojoj priči različit i jedinstven. |
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Predsjednik je istaknuo kako je u ovakvim prigodama uvijek malo nezgodno jednom skupu ljudi s toliko postignuća iz različitih područja rada i interesa, sažeti poruku u nekoliko rečenica jer svatko je u svojoj priči različit i jedinstven.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
"Ovdje su danas ljudi, osobe koje su u svoj rad uložili desetljeća posvećenosti, truda, ljubavi i interesa. S obzirom da nikoga ne mogu posebno izdvojiti, svima od srca čestitam. Zahvaljujem na onome što ste dali. Vjerujem i na onome što ćete još dati. Hvala što ste se odazvali. Hvala članovima obitelji i prijateljima koji su došli i bili mi živi i zdravi. Još jednom moje duboko poštovanje prema vama. Ovo je mali znak pažnje koju hrvatska država prema vama može pokazati", poručio je Milanović.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
U ime svih odlikovanih zahvalio je dr. Neven Budak, koji je odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u unapređenju hrvatske povijesne znanosti te za iznimna postignuća na polju historiografije. Budak je istaknuo da svi odlikovani dolaze iz vrlo različitih struka i područja, ali da ima nešto što ih sasvim sigurno veže.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
"To je da smo, bez obzira na to čime se bavili, radili u interesu i za dobrobit i Republike Hrvatske i svih njezinih građana. Zbog toga se nadam i siguran sam da će ova priznanja koja smo danas dobili potaknuti nas i da se dalje u skladu s našim mogućnostima i godinama bavimo time da unaprijedimo i hrvatsku državu i hrvatsko društvo. I osobito mi je zadovoljstvo da to radimo upravo na današnji dan", poručio je Budak.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Jedan od odlikovanih je i legenda hrvatskog rukometa Hrvoje Horvat koji je primio odlikovanje s Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara za osobiti doprinos razvoju i afirmaciji rukometa te postignute vrhunske rezultate na nacionalnim i međunarodnim sportskim natjecanjima, čime je pridonio ugledu i promociji hrvatskog sporta. Horvat je istaknuo kako je za njega i za rukomet danas velik dan.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
"Smatram da je ova nagrada ne meni lična, ali da je to nagrada mojoj generaciji rukometaša koja je 1972. godine osvojila zlatnu medalju u Münchenu, tako da smo s današnjim danom dobili i oficijelno priznanje od predsjednika Republike i mislim da je to veliki dan za rukomet i hrvatski sport. Rukomet je onda bio prvi put kao olimpijski sport i mi smo odmah osvojili zlatnu medalju", prisjetio se Horvat.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Predsjednik je ukupno podijelio 18 odlikovanja i priznanja, među kojima su Jelka i Boris Kviz za izniman doprinos hrvatskoj kulturi, Sonja Borovčak koja obilježava 50 godina institucionalnog djelovanja u zaštiti prava i dobrobiti djece, Carmen i Ivan Perković za humanitarno djelovanje, Tatjana Holjevac za zasluge u uspostavi telekomunikacija Hrvatske sa svijetom tijekom Domovinskog rata te mnogi drugi.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL