Obavijesti

Galerija

Komentari 2
velika državna priznanja

FOTO Milanović odlikovao 18 zaslužnih Hrvata: Među njima i legenda hrvatskog rukometa

Predsjednik RH Zoran Milanović uručio je u četvrtak u Uredu predsjednika odlikovanja i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama iz područja kulture, znanosti, sporta i gospodarstva uz riječi kako je to mali znak pažnje koju im hrvatska država može pokazati.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Zoran Milanović uručio odlikovanja i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama iz područja kulture, znanosti, sporta i gospodarstva
Predsjednik je istaknuo kako je u ovakvim prigodama uvijek malo nezgodno jednom skupu ljudi s toliko postignuća iz različitih područja rada i interesa, sažeti poruku u nekoliko rečenica jer svatko je u svojoj priči različit i jedinstven. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/39
Predsjednik je istaknuo kako je u ovakvim prigodama uvijek malo nezgodno jednom skupu ljudi s toliko postignuća iz različitih područja rada i interesa, sažeti poruku u nekoliko rečenica jer svatko je u svojoj priči različit i jedinstven. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026