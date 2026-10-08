FOTO Milanović odlikovao 18 zaslužnih Hrvata: Među njima i legenda hrvatskog rukometa

"To je da smo, bez obzira na to čime se bavili, radili u interesu i za dobrobit i Republike Hrvatske i svih njezinih građana. Zbog toga se nadam i siguran sam da će ova priznanja koja smo danas dobili potaknuti nas i da se dalje u skladu s našim mogućnostima i godinama bavimo time da unaprijedimo i hrvatsku državu i hrvatsko društvo. I osobito mi je zadovoljstvo da to radimo upravo na današnji dan", poručio je Budak. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL