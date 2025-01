FOTO Mračna kapa nadvila se nad Zagreb: Upalili žuti alarm, gledajte što stiže sa zapada

Danas poslijepodne, 28. siječnja 2025., očekuje se promjenjivo oblačno i razmjerno vjetrovito vrijeme diljem Hrvatske, uz iznadprosječno visoke temperature za ovo doba godine. Mjestimice će biti kiše i jačih pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu i u predjelima uz njega. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, u gorskim predjelima na udare olujan. Na Jadranu će puhati jako do olujno jugo koje će postupno okretati na jugozapadni vjetar, najprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 13 i 18 °C.

Foto: DHMZ

Za područje Zagreba izdano je žuto upozorenje zbog jakog vjetra s udarima većim od 65 km/h, koje je na snazi do 17:00 sati. Preporučuje se oprez zbog mogućih letećih krhotina i lokaliziranih prekida u aktivnostima na otvorenom.

U Splitu se očekuju lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom te jako jugo s olujnim udarima. Žuto upozorenje za grmljavinska nevremena na snazi je od 14:00 do 21:00 sat, dok je upozorenje za vjetar na snazi do 21:00 sat.

Foto: DHMZ

U Rijeci su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom te jako do olujno jugo koje će poslijepodne okretati na jugozapadni vjetar. Žuto upozorenje za grmljavinska nevremena vrijedi do 17:00 sati, a za vjetar do 20:00 sati.

U Osijeku se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s mogućim povremenim padalinama i umjerenim jugozapadnim vjetrom.

Foto: DHMZ

U Zadru su mogući razdoblja kiše i grmljavine, uz jako jugo koje će postupno okretati na jugozapadni vjetar. Žuto upozorenje za grmljavinska nevremena na snazi je od 14:00 do 21:00 sat, dok je upozorenje za vjetar na snazi do 21:00 sat.

Preporučuje se praćenje lokalnih vremenskih prognoza i upozorenja te prilagodba aktivnosti na otvorenom u skladu s vremenskim uvjetima.