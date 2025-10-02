Obavijesti

TISUĆE NA ULICAMA

FOTO Nakon blokade flotile za Gazu, u nizu europskih gradova nasilni prosvjedi i vandalizam

Foto: Alexandros Avramidis

U Barceloni su prosvjednici razbijali i sprejem ispisivali antiizraelske slogane na izlozima trgovina i restorana, uključujući lanac kafića Starbucks, franšizu hamburgera Burger King i lanac supermarketa Carrefour,

Propalestinski prosvjednici u Europi u četvrtak su blokirali promet i uništavali trgovine i restorane nakon što su izraelske snage presrele flotilu humanitarne pomoći za Gazu.

U Barceloni su prosvjednici razbijali i sprejem ispisivali antiizraelske slogane na izlozima trgovina i restorana, uključujući lanac kafića Starbucks, franšizu hamburgera Burger King i lanac supermarketa Carrefour, optužujući ih za sudioništvo u izraelskoj ofenzivi u Pojasu Gaze.

Protest to condemn the interception of some of the Global Sumud Flotilla, in Milan
Foto: Claudia Greco

U Italiji su studenti okupirali sveučilišta, uključujući milansko Statale i rimsku La Sapienzu te automobilskim gumama blokirali pristup sveučilištu u Bologni, pokazala je video snimka.

U Torinu su stotine ljudi blokirale promet na gradskoj obilaznici, izvijestile su novinske agencije. 

Talijanski sindikati pozvali su na opći štrajk u znak podrške flotili pomoći za Gazu, a očekuje se više od 100 marševa i skupova diljem zemlje.

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto kritizirao je nerede i divljaštvo koje su izazvali neki prosvjednici.

Pro-Palestinian demonstrators protest to condemn the interception of some of the vessels of the Global Sumud Flotilla, in Barcelona
Foto: Nacho Doce

"Vjeruje li doista itko da će blokiranje kolodvora, zračnih luka, autoceste ili uništavanje trgovina u Italiji donijeti olakšanje palestinskom narodu?" napisao je na X-u.

Diljem Europe tisuće prosvjednika izašle su na ulice Dublina, Pariza, Berlina i Ženeve kako bi osudili izraelsko presretanje flotile. Skupovi su se održali i u Buenos Airesu, Mexico Cityju i Karachiju.

