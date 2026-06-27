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Tisuće slavile

FOTO Nakon Orbanova poraza Budimpeštom prošla Povorka ponosa: 'Imamo više slobode'

Više od 10.000 Mađara pridružilo se u subotu prvoj godišnjoj Povorci ponosa u Budimpešti od izbornog poraza desničarskog vođe Viktora Orbana u travnju, prkoseći rekordnoj vrućini u gradu kako bi koračali s ogromnim zastavama duginih boja i Europske unije. Prošlogodišnji povorka, koju je Orban pokušao zabraniti kao dio svoje šire politike usmjerene na prava LGBTQ+ osoba, pretvorila se u masovne protuvladine prosvjede koji su privukli desetke tisuća ljudi. Ove godine, nakon Orbanova poraza od stranke desnog centra Tisza, Petera Magyara, zabrana je ukinuta i povorka je dobila dozvolu za održavanje.
Budapest Pride March
Foto MARTON MONUS/REUTERS
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Foto: MARTON MONUS/REUTERS
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