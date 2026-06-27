FOTO Nakon Orbanova poraza Budimpeštom prošla Povorka ponosa: 'Imamo više slobode'

Više od 10.000 Mađara pridružilo se u subotu prvoj godišnjoj Povorci ponosa u Budimpešti od izbornog poraza desničarskog vođe Viktora Orbana u travnju, prkoseći rekordnoj vrućini u gradu kako bi koračali s ogromnim zastavama duginih boja i Europske unije. Prošlogodišnji povorka, koju je Orban pokušao zabraniti kao dio svoje šire politike usmjerene na prava LGBTQ+ osoba, pretvorila se u masovne protuvladine prosvjede koji su privukli desetke tisuća ljudi. Ove godine, nakon Orbanova poraza od stranke desnog centra Tisza, Petera Magyara, zabrana je ukinuta i povorka je dobila dozvolu za održavanje.
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto: MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Fanni Fajth, 18-godišnja studentica, rekla je da je raspoloženje puno optimističnije nakon političkih promjena u zemlji i zbog nade u nova prava vezana uz posvajanje i brak u budućnosti. „Mislim da bi bilo divno kada bismo napokon imali jednaka prava nakon svih ovih godina“, rekla je.
| Foto: MARTON MONUS/REUTERS
Orban, koji se predstavio kao branitelj onoga što je nazvao kršćanskim vrijednostima od zapadnog liberalizma, donio je zakone kojima se ukida promjena spola u osobnim dokumentima, mogućnost da istospolni parovi posvajaju djecu te zabranjuju materijali u školama koji se smatraju promicanjem homoseksualnosti ili promjene spola.
| Foto: MARTON MONUS/REUTERS
„Najveća promjena je zapravo promjena u politici u zemlji“, rekao je Mate Tarnai, 51-godišnji kemičar. „Osjećamo više slobode i osobno, a atmosfera u zemlji je puno opuštenija nego prošle godine.“
| Foto: MARTON MONUS/REUTERS
Tarnai je također rekao da se nada da će mađarska vlada osigurati jednaka prava.
| Foto: MARTON MONUS/REUTERS
Magyar, konzervativac, zamolio je za strpljenje kada su ga mađarski mediji pitali o promjeni zakonodavstva koje ograničava prava LGBT zajednice.
| Foto: MARTON MONUS/REUTERS
Boglarka Boruzs, 23-godišnja prevoditeljica, rekla je da je za nju najveća promjena od Orbanove vladavine to što se LGBTQ+ osobe mogu osjećati sigurnije i prihvaćenije u svakodnevnom životu, a političari imaju moć "učiniti da društvo shvati kako je u redu biti homoseksualac".
| Foto: MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS