FOTO Nesreća kod Vinkovaca: Policijsko vozilo sudarilo se s osobnim automobilom
Službeno policijsko vozilo sudarilo se s osobnim automobilom u selu Stari Jankovci kod Vinkovaca. Još nije poznato kako je došlo do prometne nesreće, no od policije doznajemo kako ozlijeđenih nije bilo.
- Dojavu smo zaprimili u utorak u 19.45 sati. Nema ozlijeđenih, nastala je materijalna šteta - rekli su nam iz PU vukovarsko-srijemske te dodali kako je očevid u tijeku.
