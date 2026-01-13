Obavijesti

NEMA OZLIJEĐENIH

FOTO Nesreća kod Vinkovaca: Policijsko vozilo sudarilo se s osobnim automobilom

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Možemo vam potvrditi da smo dojavu zaprimili u utorak u 19.45 sati. Očevid je u tijeku, rekli su nam iz PU vukovarsko-srijemske.

Službeno policijsko vozilo sudarilo se s osobnim automobilom u selu Stari Jankovci kod Vinkovaca. Još nije poznato kako je došlo do prometne nesreće, no od policije doznajemo kako ozlijeđenih nije bilo.

Foto: Čitatelj 24sata

- Dojavu smo zaprimili u utorak u 19.45 sati. Nema ozlijeđenih, nastala je materijalna šteta - rekli su nam iz PU vukovarsko-srijemske te dodali kako je očevid u tijeku.

