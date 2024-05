FOTO Nevrijeme poharalo sjever Hrvatske: 'Vjetar čupao stabla i krovove, to nismo još vidjeli...'

Imam 80 godina, ali takvo nevrijeme vidio sam samo jednom u Njemačkoj gdje sam radio. Nikad takvo nevrijeme nije pogodilo ovaj kraj. To je bio pravi armagedon, strašna pijavica, rekao je Stjepan Frančić iz Sigetca Ludbreškog, malog mjesta u blizini Ludbrega kojeg je u utorak, u poslijepodnevnim satima pogodilo veliko nevrijeme.

Olujni vjetar trgao je stabla, i to zdrava stabla stara po 50 godina. Letio je crijep, lim, ploče…

Najveću štetu pretrpjele su kuće, pomoćni objekti te garaže u ulicama Matija Gupca i Augusta Šenoe.

- Pogledajte moju trešnju što joj se dogodilo. Možete si malo fčuknuti – rekao je kroz šalu Frančić iako mu nije do šale.

Na njegovoj kući vjetar je odnio pokoji sljemenjak te oko 15 crjepova, a jedan crijep odletio je na susjedovo krovište. Također, odletio mu je i dio krovišta na garaži.

- Sad čekamo majstore i to ćemo morati sanirati. Što je tu je. Poslije ćemo zbrajati koliko je to sve to skupa koštalo – ističe Frančić.

Kod drugih susjeda, odnosno Vere Bačani stradalo je ogromno stablo bora.

- Da ste to vidjeli kako je vjetar puhao. To nikad u životu nisam vidjela. Došlo je tamo od šume – rekla je Vera Bačani pokazujući prema šumi koja je udaljena 200 metara nadmorske visine.

- Ogromna buka. Porušilo je sve prometne znakove tamo kod semafora – dodala je.

Srećom na kući Bačanijevih nema oštećenja, a stradala je samo garaža pored kuće.

- Nije to dugo trajalo, nekih tri minute, no bilo je kao na filmu. Vjerojatno je bor zaštitio kuću, kao neka vrsta brane – ističe Verin sin Ivan Bačani.

No, najgore je prošla kuća Stjepana Havajića (73). Njemu je olujna pijavica odnijela gotovo trećinu krovišta.

- Kao i svi to u životu nisam doživio. Bio sam u automobilu ispred kuće jer nisam mogao ući u dvorište. Jednostavno to nije bilo moguće jer je letjelo granje, limovi, daske, crjepovi, pa gdje ćeš izlaziti iz automobila – ističe Stjepan Havajić.

Strašno nevrijeme kroz prozor je pratio njegov sin Tomislav.

- To je bio kao neki vrtlog promjera oko 50 metara. Već su se sve granje, crjepovi, limovi, salonitne ploče vrtjeli u krug. U našem dvorištu završio je sav crijep sa susjedova pomoćnog objekta. Iščupalo nam je ogroman orah star valjda 50 godina. Možete si samo zamisliti koja je to snaga bila– ističe Tomislav Havajić koji je vidio i trenutak kad je nevrijeme odnijelo trećinu krova kuće svojeg oca.

- Ne možete ništa druga nego samo gledati. Osjećate se bespomoćno. Kao i kod potresa: u nekoliko minuta ode vam sve što gradite cijeli život. Vidio sam kroz prozor kad se taj vrtlog jednostavno sudario u očevu kuću. To je bilo zbilja strašno – ističe Tomislav.

Kako je jak vjetar bio dovoljno govori to da je stradala roženica dugačka oko 10 metara, daska koja nosi krov, a odnijelo je nekoliko dasaka te crijep.

- Krovište smo mijenjali 2008. godine i sve je napravljeno kako treba. Sve je podaskano, ispod brodski pod, folija, stavljen je novi crijep, no jednostavno protiv majke prirode se ne možete boriti – dodao je Stjepan Havajić.

Dan nakon strašnog nevremena, on i sinovi te njihovi kolege vrijedno rade na saniranju štete.

Motorka radi sto na sat, farba se drvo i kreće postupak popravka dijela oštećenog krovišta.

- Sva sreća danas ima. Tu su i četiri unuka koja su odmah nakon havarije priskočila upomoć i krenuli raščišćavati s nama. Nakon što sada saniramo štetu, vidjet ćemo koliko će nas sve to skupa koštati. No, što ćemo, kako je tako. Važno je da se tako nešto slično nikada više ne ponovi – zaključio je Stjepan Havajić.