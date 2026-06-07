FOTO NOVI IRANSKI UDAR NA IZRAEL: 'Ovo je tek početak!'

IRAN: OVO JE BILO UPOZORENJE

Iranska revolucionarna garda (IRGC) poručila je da je večerašnji raketni napad na Izrael bio upozorenje te zaprijetila novim udarima u slučaju daljnje eskalacije.

Večerašnja operacija bila je samo upozorenje. Ako se agresija ponovi, odgovor će biti širi i obuhvatit će sve američke i cionističke ciljeve u regiji - navodi se u priopćenju koje prenosi iranska novinska agencija Fars.

IRGC tvrdi da je napad izveden kao odgovor na nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu, ali i na, kako navode, američke aktivnosti usmjerene protiv Irana u Hormuškom tjesnacu, Omanskom zaljevu i Indijskom oceanu.