Odgovornost za napad preuzeo je Iranski revolucionarni gardijski korpus. Poručili su da operacija predstavlja početak tjedna kontinuiranih udara
FOTO NOVI IRANSKI UDAR NA IZRAEL: 'Ovo je tek početak!'
Izrael će odgovoriti na večerašnji iranski raketni napad, rekao je Reutersu izraelski izvor, ne iznoseći dodatne pojedinosti o mogućim ciljevima ili vremenu odgovora. S druge strane, visoki iranski dužnosnik poručio je da će Teheran na svaki novi izraelski napad uzvratiti još snažnije.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Iran da ne poduzima daljnje vojne akcije nakon večerašnjeg raketnog napada na Izrael.
- Ono što bih poručio Iranu jest: ispalili ste svoje projektile, to je dovoljno. Vratite se za pregovarački stol i postignite dogovor - rekao je Trump u razgovoru za Fox News.
Izraelska hitna služba Magen David Adom izvijestila je da su nakon najnovijeg iranskog raketnog napada ozlijeđene dvije osobe. Prema dostupnim informacijama, obje su ozljede zadobile dok su žurile prema skloništima nakon oglašavanja sirena za zračnu opasnost.
Za sada nema izvješća o drugim ozlijeđenima niti o izravnim pogocima projektila u posljednjem valu napada.
Iranska revolucionarna garda (IRGC) poručila je da je večerašnji raketni napad na Izrael bio upozorenje te zaprijetila novim udarima u slučaju daljnje eskalacije.
Večerašnja operacija bila je samo upozorenje. Ako se agresija ponovi, odgovor će biti širi i obuhvatit će sve američke i cionističke ciljeve u regiji - navodi se u priopćenju koje prenosi iranska novinska agencija Fars.
IRGC tvrdi da je napad izveden kao odgovor na nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu, ali i na, kako navode, američke aktivnosti usmjerene protiv Irana u Hormuškom tjesnacu, Omanskom zaljevu i Indijskom oceanu.
Izraelska vojska objavila je da su svi balistički projektili koje je Iran dosad lansirao prema sjeveru zemlje uspješno presretnuti. U priopćenju se navodi da sustavi protuzračne obrane i dalje djeluju nakon trećeg vala iranskih napada te nastavljaju pratiti i presretati moguće prijetnje.
Više izraelskih medija, kao i Axios, izvještava da Izrael priprema odgovor na večerašnji iranski raketni napad.