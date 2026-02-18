Obavijesti

PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

FOTO Novi protest u Sarajevu: Vozač krenuo na prosvjednike, uhićen je, pronašli mu drogu!

Nastavljaju se veliki prosvjedi u Sarajevu, okupljeni traže pravdu za poginulog mladića i sve ozlijeđene u stravičnoj tramvajskoj nesreći. Podsjećamo, prošlog tjedna tramvaj je u glavnom gradu BiH izletio iz tračnica, poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić, 17-godišnjakinja jhe teško ozlijeđena, amputirali su joj nogu...
Prosvjedi u Sarajevu se nastavljaju, traži se pravda za poginulog mladića i ozlijeđene u tramvajskoj nesreći
