FOTO Otvorena izložba „Mirogoj: 150 godina sjećanja”

Ravnateljica Muzeja Grada Zagreba Aleksandra Berberih Slana rekla je kako je Mirogoj prostor gdje su svi isti i gdje će svi završiti, ali ujedno i prekrasna galerija te muzej na otvorenom. „Kada prošetate njime vidite prekrasnu arhitekturu, spomenike, skulpture, priče poznatih i manje poznatih Zagrepčana koji su stvarali povijest Zagreba i grad kao takav”, dodala je. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL