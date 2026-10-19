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U Muzeju grada Zagreba

FOTO Otvorena izložba „Mirogoj: 150 godina sjećanja”

Izložba „Mirogoj: 150 godina sjećanja”, otvorena u ponedjeljak u Muzeju grada Zagreba, prati razvoj tog zagrebačkog groblja od samih njegovih početaka u drugoj polovici 19. stoljeća do danas, prikazujući kako se ono mijenjalo u skladu s urbanim razvojem grada. Zamišljena kao „putujuća priča” u organizaciji Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga, podružnice Gradska groblja i Muzeja grada Zagreba, izložba će se uoči Svih svetih postaviti na Mirogoju i na Zrinjevcu.
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Zagreb: Svečano otvorenje izložbe „Mirogoj: 150 godina sjećanja”
Uz povijesne i novije fotografije, arhivske nacrte, dokumentaciju i popratni tekst izložba govori o tome kako su jedna ideja gradskih vlasti i arhitektonska vizija Ruperta Melkusa i Hermana Bolléa doveli do stvaranja jednog od najprepoznatljivijih ostvarenja europske sepulkralne arhitekture. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Uz povijesne i novije fotografije, arhivske nacrte, dokumentaciju i popratni tekst izložba govori o tome kako su jedna ideja gradskih vlasti i arhitektonska vizija Ruperta Melkusa i Hermana Bolléa doveli do stvaranja jednog od najprepoznatljivijih ostvarenja europske sepulkralne arhitekture. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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