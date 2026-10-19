FOTO Otvorena izložba „Mirogoj: 150 godina sjećanja”

Izložba „Mirogoj: 150 godina sjećanja”, otvorena u ponedjeljak u Muzeju grada Zagreba, prati razvoj tog zagrebačkog groblja od samih njegovih početaka u drugoj polovici 19. stoljeća do danas, prikazujući kako se ono mijenjalo u skladu s urbanim razvojem grada. Zamišljena kao „putujuća priča” u organizaciji Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga, podružnice Gradska groblja i Muzeja grada Zagreba, izložba će se uoči Svih svetih postaviti na Mirogoju i na Zrinjevcu.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Uz povijesne i novije fotografije, arhivske nacrte, dokumentaciju i popratni tekst izložba govori o tome kako su jedna ideja gradskih vlasti i arhitektonska vizija Ruperta Melkusa i Hermana Bolléa doveli do stvaranja jednog od najprepoznatljivijih ostvarenja europske sepulkralne arhitekture.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Uz povijesne i novije fotografije, arhivske nacrte, dokumentaciju i popratni tekst izložba govori o tome kako su jedna ideja gradskih vlasti i arhitektonska vizija Ruperta Melkusa i Hermana Bolléa doveli do stvaranja jednog od najprepoznatljivijih ostvarenja europske sepulkralne arhitekture. |
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Uz povijesne i novije fotografije, arhivske nacrte, dokumentaciju i popratni tekst izložba govori o tome kako su jedna ideja gradskih vlasti i arhitektonska vizija Ruperta Melkusa i Hermana Bolléa doveli do stvaranja jednog od najprepoznatljivijih ostvarenja europske sepulkralne arhitekture.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Službeno otvoren 6. studenoga 1876. Mirogoj je nastao nakon modernizacije grada i demografske prenapučenosti dotadašnjih groblja, kao mjesto na kojemu će biti pokopani svi građani bez obzira na njihovu vjeroispovijest.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
„O Mirogoju se toliko toga može ispričati, da mi je najveći problem bio odrediti što staviti na panoe. Izložba se bavi i kontekstom Zagreba u 19. stoljeću, starim zagrebačkim grobljima, osnutkom Mirogoja, najbitnijim arhitektonskim djelima, a problematizira i pitanje samih uređenja grobnih mjesta”, napomenula je autorica izložbe Ana Vranić Rob.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Dodala je kako im cilj nije bio samo obilježiti veliku obljetnicu, nego i motivirati građane da u Muzej grada Zagreba donesu građu koja bi im pomogla prilikom obnove, a osobito su vrijedne stare fotografije Mirogoja, pogreba, obiteljskih grobnica, posjeta groblju, arkada, perivoja, Gaja urni jer svaka od njih može postati dragocjen trag u zajedničkom pamćenju grada.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Ravnateljica Muzeja Grada Zagreba Aleksandra Berberih Slana rekla je kako je Mirogoj prostor gdje su svi isti i gdje će svi završiti, ali ujedno i prekrasna galerija te muzej na otvorenom. „Kada prošetate njime vidite prekrasnu arhitekturu, spomenike, skulpture, priče poznatih i manje poznatih Zagrepčana koji su stvarali povijest Zagreba i grad kao takav”, dodala je.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
„Često govorimo o dva grada, gradu živih i gradu mrtvih koji egzistiraju već 150 godina. Taj grad mrtvih doista je duboko utkan u identitet našeg grada. Svatko od nas zna što Mirogoj znači za ovaj grad, za njegovu povijest i identitet”, rekao je zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet otvarajući izložbu.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Matija Derk, voditelj podružnice Gradska groblja napomenuo je da je pred njima izazov povezan uz obnovu i saniranje posljedica oluje u kojima je stradalo oko 400 stabala, kao i dvaju potresa iz 2020. u kojima su oštećene zgrade, arkade, crkva, grobna mjesta.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Na izložbi je prikazana tradicija ukapanja u Zagrebu od prapovijesnog i srednjovjekovnog prostora, preko Gajeva imanja i prvih planova za groblje do izgradnje monumentalnih arkada, kapele Krista Kralja, mrtvačnice, perivoja, mauzoleja i kasnijih proširenja groblja.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Mirogoj nije prikazan samo kao arhitektonsko dostignuće nego i kao vrijedan parkovni prostor, muzej i arhiv na otvorenom, umjetnička galerija, svjedočanstvo vjerskih tradicija, ratnih sjećanja, obiteljskih povijesti i svakodnevnih ljudskih sudbina.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Kroz povijest grada vodi i izbor nadgrobnih natpisa, fotokeramika, klesarskih i drugih obrtničkih tradicija i umjetničkih ostvarenja, a otvorena je i tema odgovornosti prema baštini koja je istodobno aktivno groblje i zaštićena kulturnopovijesna cjelina.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Izložba,u Muzeju grada Zagreba može razgledati do 29. listopada, na Mirogoju od 31. listopada do 6. studenoga, a u Parku Zrinjevac od 8. do 22. studenoga.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL