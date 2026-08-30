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SVE PUNO SMEĆA

FOTO Ovako izgleda Vukovar nakon koncerta Thompsona

Limenke, plastične boce, čaše i druga ambalaža ostale su razbacane po Gospodarskoj zoni u Vukovaru nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona. Nakon što su se posjetitelji razišli, iza njih je ostala velika količina otpada, a prizori s terena pokazuju dijelove prostora prekrivene smećem...
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Vukovar: Gospodarska zona nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona
Limenke, plastične boce, čaše i druga ambalaža ostale su razbacane po Gospodarskoj zoni u Vukovaru nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Limenke, plastične boce, čaše i druga ambalaža ostale su razbacane po Gospodarskoj zoni u Vukovaru nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Komentari 9

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