FOTO Ovo je avion koji se srušio u Vrsaru. Vatrogasci: 'Puštao je benzin. Mogao se i zapaliti...'

Kopiranje linka Ultralaki zrakoplov srušio se u nedjelju u Vrsaru, a policija je dojavu o nesreći dobila oko 14.30 sati. AGENCIJA ISTRAŽUJE PAD Srušio se mali avion u Vrsaru, jedan čovjek ozlijeđen u nesreći - U događaju je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede, a o događaju je upoznata i nadležna Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Obaviješteno je i državno odvjetništvo koje je na mjestu događaja naložilo očevid - kazala je Nataša Rogić iz PU Istarske. Foto: JVP Poreč Kako neslužbeno saznajemo, avion marke Wild Thing WT01 pao je s visine 30 do 50 metara, no to će se utvrditi nakon obavljenog očevida. U zrakoplovu je osim pilota bio još jedan putnik koji je lakše ozlijeđen. Foto: JVP Poreč - Još se istražuju okolnosti koje su dovele do nesreće. Nesreća se dogodila u Vrsaru na aerodromu. Riječ je o našim državljanima - kazali su kratko iz Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća. Na mjesto događaja, odmah po obavijesti izašli su i porečki vatrogasci koji su stigli na mjesto događaja za desetak minuta. Foto: JVP Poreč - Dojava je bila u 14.25 sati da je pao zrakoplov i odmah smo se uputili u Vrsar s dva vatrogasna vozila i tri vatrogasca. Na putu do aerodroma dobili smo dojavu da su putnici sami izašli iz zrakoplova, nakon pada. Živi su, na sreću. Kad smo došli na mjesto pada vidjeli smo da zrakoplov ne gori, ali je postojala opasnost od zapaljenja. U padu su se slomila krila aviona i puštao je benzin. Naši vatrogasci preventivno su nabacili pjenu preko aviona i zatvorili sve rezervoare,odspojili akumulator i na kraju su ispumpali preostali benzin iz rezervoara, za svaki slučaj - kazao je zapovjednik porečkih vatrogasaca, Denis Matošević. Ozlijeđenog putnika iz aviona prevezla je Hitna pomoć.