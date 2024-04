FOTO Ovo je najbolja novinska fotografija godine: 'Palestinka nije htjela pustiti tijelo malene'

Reutersov fotograf Muhamed Salem dobio je u četvrtak prestižnu nagradu za najbolju svjetsku novinsku fotografiju 2024. za svoju fotografiju Palestinke koja grli tijelo svoje petogodišnje nećakinje u Pojasu Gaze. Fotografija je snimljena 17. listopada 2023. u bolnici Naser u Han Junisu na jugu Pojasa Gaze, gdje su obitelji tražile rodbinu ubijenu u izraelskom bombardiranju.

Na fotografiji je prikazana Inas Abu Maamar (36) koja jecajući drži u rukama tijelo svoje nećakinje Saly omotano u plahtu u bolničkoj mrtvačnici. Objavivši dobitnika nagrade, Svjetska zaklada za novinsku fotografiju iz Amsterdama istaknula je da je važno odati priznanje opasnostima s kojima se suočavaju novinari koji izvješćuju o sukobima. U ratu između Izraela i Hamasa, koji je izbio nakon Hamasova napada na Izrael 7. listopada 2023., poginulo je 99 novinara.

Foto: Mohammed Salem

- Novinski i dokumentaristički fotografi širom svijeta rade uz veliki rizik. U protekloj godini broj poginulih novinara u Gazi gotovo je rekordan. Važno je shvatiti traume koje su doživjeli kako bi svijetu pokazali humanitarne posljedice rata - rekla je izvršna direktorica organizacije Džumana El Zein Huri.

Salem, 39-godišnji Palestinac, radi za Reuters od 2003. Istu nagradu dobio je i 2010. Ocjenjivački sud rekao je da je njegova pobjednička fotografija 2024. "komponirana brižno i s poštovanjem, pružajući metaforički i doslovni uvid u nezamisliv gubitak".

- Osjetio sam da fotografija sažima širi smisao onoga što se događa u Pojasu Gaze. Ljudi su bili zbunjeni, trčali su s jednog mjesta na drugo, nestrpljivi doznati sudbinu svojih voljenih i ta žena mi je zapela za oko držeći tijelo malene djevojčice koje nije željela pustiti - rekao je Salem kada je fotografija prvi put objavljenja u studenom.

Ocjenjivački sud izabrao je pobjedničku fotografiju između 61.062 fotografije 3851 fotografa iz 130 zemalja. Fotografkinja časopisa GEO Lee-Ann Olwage iz Južnoafričke Republike pobijedila je u kategoriji priče godine fotografijama koje dokumentiraju demenciju na Madagaskaru. U kategoriji dugoročnih projekata pobijedio je Alejandro Cegarra iz Venezuele za seriju fotografija "The Two Walls" za New York Times/Bloomberg. Ukrajinska fotografkinja Julia Kochetova dobila je nagradu za otvoreni format za svoj rad "War is Personal", koji dokumentira rat u njezinoj zemlji spletom fotografija, poezije, audio zapisa i glazbe u dokumentarističkom stilu.