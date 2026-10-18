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FOTO Ovo su torcidaši koje traži policija u Splitu! Objavili fotke! Među njima i vođa Stipe Lekić

Splitska policija objavila je fotografije torcidaša koje traže zbog sramotnog kortea u kojima su slavili Hitlera i Auschwitz uoči utakmice protiv Ajaxa. Među njima je i Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide
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FOTO Ovo su torcidaši koje traži policija u Splitu! Objavili fotke! Među njima i vođa Stipe Lekić
U četvrtak, 15. listopada 2026. godine na području Splita u vremenskom periodu od 16 do 18.15 sati, počinjeno je kazneno djelo „Javno poticanje na nasilje i mržnju“, opisano u članku 325. st. 1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, objavila je splitsko-dalmatinska policija. | Foto: Policija
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U četvrtak, 15. listopada 2026. godine na području Splita u vremenskom periodu od 16 do 18.15 sati, počinjeno je kazneno djelo „Javno poticanje na nasilje i mržnju“, opisano u članku 325. st. 1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, objavila je splitsko-dalmatinska policija. | Foto: Policija
Komentari 50

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