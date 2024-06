FOTO Pa ovo je Plenk-kwon-do! Pogledajte premijera s crnim pojasem. Pozirao sa sportašima

Hrvatski premijer Andrej Plenković primio je danas u Banskim dvorima izaslanstvo Svjetske taekwondo federacije predvođeno predsjednikom Chungwonom Choueom. Stigao je i predsjednik hrvatskog taekwondo saveza Ante Nobilo, kao i hrvatski reprezentativci i reprezentativke...

Zagreb: Plenković primio izaslanstvo Svjetske taekwondo federacije | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Plenković je nasmiješen pozirao s okupljenima, a na sebi je imao dobok. I crni pojas.

Predviđen za najveće majstore sporta... To je poklon izaslanstva Svjetske federacije, a oni su mu i pomogli u ispravnom odijevanju kimona...

Plenković je reprezentaciji čestitao na sedam odličja na Europskom prvenstvu te poručio da im je iznimno drago što savez ima kontinuitet uspjeha.

- Osvojene medalje na Europskom prvenstvu odlična su uvertira za Olimpijske igre u Parizu. Naša Vlada nastavit će podupirati taekwondo, kako bi se on i dalje uspješno razvijao. Zahvaljujući vašem trudu, radu, talentu i sjajnim trenerima, je ponovno prepoznata u svijetu - navode iz Vlade.

Do ovog pojasa, kažu nam specijalizirane stranice, najnapredniji mogu doći do za tri godine, ali to rijetkima uspije.

No nisu svi Plenkwando.

