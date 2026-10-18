KAOS NA ULICAMA FOTO 'Apokalipsa' u Francuskoj! Prosvjednici pljačkaju i pale: Jedna osoba je preminula...

Više od pola milijuna ljudi izašlo je u subotu na ulice diljem Francuske, dok su se bijesni prosvjedi zbog troškova života tijekom noći pretvorili u još veći kaos. Prosvjednici pale, pljačkaju, došlo je do žestokih sukoba s policijom u više gradova, stotine su uhićene... Pariška policija potvrdila je da je jedna osoba preminula nakon srčanog zastoja, a točne okolnosti događaja još se istražuju. Prema dostupnim procjenama, u Francuskoj živi oko 40.000 Hrvata i njihovih potomaka. U ovom trenutku nemamo informacija o hrvatskim državljanima koji bi bili ozlijeđeni ili stradali tijekom prosvjeda. Veleposlanstvo RH u Parizu i MVEP pozorno prate situaciju te stoje na raspolaganju svim hrvatskim državljanima u slučaju potrebe.

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