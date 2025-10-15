FOTO Palež, razbijeni izlozi i 15 uhićenih. Prosvjed za Gazu u Španjolskoj prerastao u nasilje

Pet dana nakon početka prekida vatre u Pojasu Gaze, deseci tisuća ljudi u Španjolskoj sudjelovali su u srijedu u štrajku u znak prosvjeda protiv izraelske vojne operacije u toj priobalnoj enklavi.
Sindikati su pozvali ljude da prekinu rad na dva sata ujutro, oko ručka i navečer.
Osim kašnjenja u lokalnom prometu i kratkih prekida televizijskih emisija, nema izvješća o većim problemima u javnom životu.
| Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
| Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Prosvjedi su održani u velikim gradovima uključujući Madrid, Bilbao i Barcelonu. Svaki je okupio nekoliko tisuća sudionika.
| Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
U Barceloni je bilo sukoba s policijom. Policajci su upotrijebili suzavac protiv ljudi koji su pokušali ući u kolodvor, objavila je televizija RTVE.
| Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Neki prosvjednici bacali su na policajce boce, po pisanju La Vanguardije. Prosvjednici su također zapalili neke od velikih plastičnih kontejnera za komunalni otpad koji se mogu vidjeti na gotovo svakom uglu Barcelone.
| Foto: ALBERT GEA/REUTERS
Španjolska spada među najžešće europske kritičare izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze. Uvela je embargo na oružje Izraelu i zabranila ulazak u zemlju krajnje desnim članovima izraelske vlade. Ljevičarski premijer Pedro Sánchez optužuje Izrael da u Pojasu Gaze provodi genocid.
| Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Petnaest uhićenih zbog javnog nereda . Jedanaest od njih su maloljetnici. Ovo je privremeno izvješće, koje je dostavila Mossos d'Esquadra (katalonska policija), nakon paljenja kontejnera i vandaliziranja trgovina tijekom propalestinskih demonstracija koje su započele u srijedu poslijepodne
| Foto: ALBERT GEA/REUTERS
