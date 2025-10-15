Obavijesti

DESECI TISUĆA NA ULICAMA

FOTO Palež, razbijeni izlozi i 15 uhićenih. Prosvjed za Gazu u Španjolskoj prerastao u nasilje

Pet dana nakon početka prekida vatre u Pojasu Gaze, deseci tisuća ljudi u Španjolskoj sudjelovali su u srijedu u štrajku u znak prosvjeda protiv izraelske vojne operacije u toj priobalnoj enklavi.
Spanish unions call a general strike in solidarity with Palestinians in Gaza, in Madrid
Sindikati su pozvali ljude da prekinu rad na dva sata ujutro, oko ručka i navečer. Osim kašnjenja u lokalnom prometu i kratkih prekida televizijskih emisija, nema izvješća o većim problemima u javnom životu. | Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
