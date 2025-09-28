FOTO Počeo prosvjed u Dubravi! 'Stvari se moraju mijenjati'

ORGANIZATORICA PROSVJEDA

Dok zabrinuti roditelji pozivaju na nedjeljni prosvjed ispred OŠ Retkovec zbog učestalih napada maloljetnika tražeći da se spusti dob za kaznenu odgovornost, psihologinja Ella Selak Bagarić upozorava da se radi o organiziranom dječjem nasilju koje zahtijeva sveobuhvatni pristup.

- Zbog petnaestak nasilnih maloljetnika koji već neko vrijeme maltretiraju djecu, ali i odrasle građane Novog Jelkovca, Sesveta, Dubca, Retkovca, Dubrave tražit ćemo od Vlade spuštanje kaznene odgovornosti za maloljetnike sa sadašnjih 14 na 12 godina - rekla je Helena Ančić, organizatorica prosvjeda koji je počeo u 16 sati u Dubravi.

