Zbog petnaestak nasilnih maloljetnika koji već neko vrijeme maltretiraju djecu, ali i odrasle građane Novog Jelkovca, Sesveta, Dubca, Retkovca, Dubrave tražit ćemo od Vlade spuštanje kaznene odgovornosti za maloljetnike sa sadašnjih 14 na 12 godina, rekla je Helena Ančić, organizatorica prosvjeda
FOTO Počeo prosvjed u Dubravi! 'Stvari se moraju mijenjati'
Organizatorica je poručila da je vrijeme za promjene. "Ponovit ćemo prosvjed, ako nećemo dobiti odgovore".
- “Ajmo to proširiti na cijelu Hrvatsku. Mislim, svi vi koji ste došli, da ne stane samo na ovome, da nas vlasti čuju, idemo se svi zajedno dići za našu djecu. Neki od zahtjeva koje želimo da nam vlasti ispune su spuštanje granice maloljetnika za odgovaranje pred zakonom s 14 na 12 godina. Ne želimo djecu strpati u zatvore, stavite ih u popravne domove. Neka kazneno odgovaraju njihovi roditelji pred zakonom ako maltretiraju i zlostavljaju našu djecu - rekla je Ančić.
Dok zabrinuti roditelji pozivaju na nedjeljni prosvjed ispred OŠ Retkovec zbog učestalih napada maloljetnika tražeći da se spusti dob za kaznenu odgovornost, psihologinja Ella Selak Bagarić upozorava da se radi o organiziranom dječjem nasilju koje zahtijeva sveobuhvatni pristup.
