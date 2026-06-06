U Zagrebu se održava 25. Povorka ponosa u organizaciji Zagreb Pridea
FOTO Počeo zagrebački Pride
Prosvjed Autohtone Hrvatske Stranke Prava protiv Povorke ponosa
Predsjednik Autohtone Hrvatske stranke prava (A-HSP) Dražen Keleminec okupio se sa stranačkim kolegama na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje očekuju prolazak Povorke ponosa. Sa sobom nose HOS-ove zastave te zastave s prvim bijelim poljem.
Nakon povorke slijedi zabavni program na Trgu dr. Franje Tuđmana. Program otvara Raiven, a u jednom nastupu pridružit će joj se Macha Ravel. Nakon deset godina na pozornicu Zagreb Pridea vraća se Elemental.
DJ program otvara Sonja Sajzor, koja na Zagreb Pride dolazi uz živu glazbu. Program će zatvoriti Candy Licious setom s Pride i španjolskom glazbom.
Zbog prolaska Povorke ponosa bit će potpuno obustavljen tramvajski promet Savskom cestom (sjeverno od Vodnikove), Frankopanskom ulicom, Ilicom (od Črnomerca do Trga bana Josipa Jelačića), Jurišićevom ulicom, Zrinjevcem i Ulicom Franje Račkog.
Tramvajske linije 2, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:
Linija 2: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Savišće
Linija 6: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Šubićeva - Autobusni kolodvor - Sopot
Linija 11: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Maksimirska - Dubec
Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Maksimirska - Dubrava
Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma
Linija 14: Zapruđe - Savski gaj - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Mihaljevac
Linija 17: Prečko - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj
Za vrijeme ove obustave, na relaciji Črnomerec - Zapadni kolodvor građane će prevoziti izvanredna autobusna linija.