FOTO Počeo zagrebački Pride

PROGRAM

Nakon povorke slijedi zabavni program na Trgu dr. Franje Tuđmana. Program otvara Raiven, a u jednom nastupu pridružit će joj se Macha Ravel. Nakon deset godina na pozornicu Zagreb Pridea vraća se Elemental.

DJ program otvara Sonja Sajzor, koja na Zagreb Pride dolazi uz živu glazbu. Program će zatvoriti Candy Licious setom s Pride i španjolskom glazbom.