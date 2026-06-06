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FOTO Počeo zagrebački Pride

Piše 24sata,
FOTO Počeo zagrebački Pride
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Zagreb: 25. Povorka ponosa LGBTIQ zajednice "Korak po korak, iskorak!" | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U Zagrebu se održava 25. Povorka ponosa u organizaciji Zagreb Pridea

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Prosvjed Autohtone Hrvatske Stranke Prava protiv Povorke ponosa

Predsjednik Autohtone Hrvatske stranke prava (A-HSP) Dražen Keleminec okupio se sa stranačkim kolegama na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje očekuju prolazak Povorke ponosa. Sa sobom nose HOS-ove zastave te zastave s prvim bijelim poljem.

24sata
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
24sata
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
24sata
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
24sata
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
FOTO: KRENULA JE POVORKA
24sata
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
24sata
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
24sata
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
24sata
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
24sata
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
24sata
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
24sata
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
24sata
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
PROGRAM

Nakon povorke slijedi zabavni program na Trgu dr. Franje Tuđmana. Program otvara Raiven, a u jednom nastupu pridružit će joj se Macha Ravel. Nakon deset godina na pozornicu Zagreb Pridea vraća se Elemental.

DJ program otvara Sonja Sajzor, koja na Zagreb Pride dolazi uz živu glazbu. Program će zatvoriti Candy Licious setom s Pride i španjolskom glazbom.

REGULACIJA PROMETA

Zbog prolaska Povorke ponosa bit će potpuno obustavljen tramvajski promet Savskom cestom (sjeverno od Vodnikove), Frankopanskom ulicom, Ilicom (od Črnomerca do Trga bana Josipa Jelačića), Jurišićevom ulicom, Zrinjevcem i Ulicom Franje Račkog.

Tramvajske linije 2, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 2: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Savišće

Linija 6: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Šubićeva - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Maksimirska - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Maksimirska - Dubrava

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma

Linija 14: Zapruđe - Savski gaj - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Mihaljevac

Linija 17: Prečko - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Za vrijeme ove obustave, na relaciji Črnomerec - Zapadni kolodvor građane će prevoziti izvanredna autobusna linija.
 

Komentari 42

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