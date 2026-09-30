O ŠTRAJKU FOTO Pogledajte atmosferu na Remizi: U ZET-u pregovori. Stigli su i odvjetnici sindikata

Štrajk u Zagrebačkom holdingu prestao je danas oko 14 sati, a usluga odvoza otpada ubrzo je ponovno uspostavljena. ZET–ova vozila, međutim, i dalje stoje, a tamošnji sindikati objasnili su da je u toj tvrtki situacija nešto drugačija te su za 18 sati najavili obrazloženje o tome hoće li nastaviti sa štrajkom ili ne. Konferencija za novinare odgođena je jer su pregovori još uvijek u tijeku. Stigli su i odvjetnici...

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