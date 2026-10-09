FOTO Pogledajte veliku buktinju u Puli: Odjekivale eksplozije

- Dim ide prema gradu i zato su mještani lokalnih naselja zamoljeni da ostanu kod svojih kuća. Nema ozlijeđenih i požar ne prijeti kućama uokolo. Nema opasnosti od širenja, ali gori ogromna količina otpada koji je stigao u obradu u Metis. Gori nekoliko desetaka tona, a u Metisu trenutno ima nekoliko stotina tona otpada. Gori rasuti otpad koji je čekao na prešanje - kaže zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić. | Foto: Čitatelj 24sata