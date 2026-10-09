FOTO Pogledajte veliku buktinju u Puli: Odjekivale eksplozije

Veliki plamen i gusti dim uzbunio je i stanovnike najvećeg istarskog grada, a vatrogasne sirene odjekuju po gradu
Zbog velikog požara su iz Grada Pule pozvali mještane Šijane, Velog Vrha i Štinjana da zbog gustog, crnog dima, koji se širi, ne izlaze iz svojih kuća. Veliki plamen i gusti dim uzbunio je i stanovnike najvećeg istarskog grada, a vatrogasne sirene odjekuju po gradu.
| Foto: Čitatelj 24sata
Zbog velikog požara su iz Grada Pule pozvali mještane Šijane, Velog Vrha i Štinjana da zbog gustog, crnog dima, koji se širi, ne izlaze iz svojih kuća. Veliki plamen i gusti dim uzbunio je i stanovnike najvećeg istarskog grada, a vatrogasne sirene odjekuju po gradu. |
Foto: Čitatelj 24sata
Zbog velikog požara su iz Grada Pule pozvali mještane Šijane, Velog Vrha i Štinjana da zbog gustog, crnog dima, koji se širi, ne izlaze iz svojih kuća. Veliki plamen i gusti dim uzbunio je i stanovnike najvećeg istarskog grada, a vatrogasne sirene odjekuju po gradu.
| Foto: Čitatelj 24sata
Mještani okolnih mjesta u nevjerici su gledali kako visoki plamen guta rasuti otpad i oštećuje strojeve u Metisu. Vatrogasci su imali pune ruke posla, a kako doznajemo, čim je stigla dojava, na teren je izašlo 25 vatrogasaca s 11 vozila.
| Foto: Sasa Miljevic
- Dim ide prema gradu i zato su mještani lokalnih naselja zamoljeni da ostanu kod svojih kuća. Nema ozlijeđenih i požar ne prijeti kućama uokolo. Nema opasnosti od širenja, ali gori ogromna količina otpada koji je stigao u obradu u Metis. Gori nekoliko desetaka tona, a u Metisu trenutno ima nekoliko stotina tona otpada. Gori rasuti otpad koji je čekao na prešanje - kaže zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
| Foto: Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic