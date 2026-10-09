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DRAMA U ISTRI

FOTO Pogledajte veliku buktinju u Puli: Odjekivale eksplozije

Veliki plamen i gusti dim uzbunio je i stanovnike najvećeg istarskog grada, a vatrogasne sirene odjekuju po gradu
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FOTO Pogledajte veliku buktinju u Puli: Odjekivale eksplozije
Zbog velikog požara su iz Grada Pule pozvali mještane Šijane, Velog Vrha i Štinjana da zbog gustog, crnog dima, koji se širi, ne izlaze iz svojih kuća. Veliki plamen i gusti dim uzbunio je i stanovnike najvećeg istarskog grada, a vatrogasne sirene odjekuju po gradu. | Foto: Čitatelj 24sata
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Zbog velikog požara su iz Grada Pule pozvali mještane Šijane, Velog Vrha i Štinjana da zbog gustog, crnog dima, koji se širi, ne izlaze iz svojih kuća. Veliki plamen i gusti dim uzbunio je i stanovnike najvećeg istarskog grada, a vatrogasne sirene odjekuju po gradu. | Foto: Čitatelj 24sata
Komentari 2

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