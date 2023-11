FOTO Ovo je monstrum koji je u Sarajevu ubio bivšu ženu ispred sina (4). Policija ga je privela

Anel Bećirović (34) jučer je u Bosanskoj ulici u naselju Alipašino Polje u Sarajevu usmrtio bivšu nevjenčanu suprugu Emiru Maslan (31 iz pištolja. Ovaj tragični događaj se odigrao pred njihovim četverogodišnjim sinom, piše Avaz.ba.

Bećirović je nakon ubojstva pobjegao u naselje Hrasno gdje se skrivao u stanu u ulici Aleja Lipa. Tu ga je uhitila policija.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U utorak je priveden u prostorije MUP-a Kantona Sarajevo na saslušanje.

Bećirovićev odvjetnik Omar Mehmedbašić rekao je novinarima da je on i ranije imao problema sa suprugom.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- On je bio pažljiv otac, ja to moram reći, i on je meni govorio da on nju voli. Ovo je jedan tragičan kraj jedne ljubavi. To je sve što mogu reći. Mislim da on nije delinkventan čovjek - rekao je Mehmedbašić.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U travnju ove godine Bećirović je zbog obiteljskog nasilja bio osuđen na tri mjeseca zatvora.