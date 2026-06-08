FOTO Potres od 7,8 Richtera na Filipinima, najmanje troje ljudi poginulo, upozorili na tsunami

POTRES OD 7,8

Upozorenja na cunami izdana su nakon što je u ponedjeljak potres magnitude 7,8 pogodio Mindanao na jugu Filipina, priopćio je njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).



Potres je bio na dubini od 10 km, objavio je GFZ.

Geofizičke agencije Filipina i susjedne Indonezije izdale su upozorenja na tsunami. Za sada nema izvješća o većoj materijalnoj šteti ni u jednoj od dviju zemalja, prenosi Reuters.

GFZ je ranije procijenio magnitudu potresa na 8,2.

Foto: Philippine Red Cross

Filipinska agencija Phivolcs navela je kako je potres bio magnitude 7,0 te upozorila na moguću štetu i valove tsunamija više od jednog metra, koji bi mogli potrajati nekoliko sati.

Indonezijska agencija BMKG procijenila je magnitudu potresa na 7,7.

Šef policije grada Alabela u filipinskoj pokrajini Sarangani Benjie Ancheta je rekao kako su se na zgradi policije pojavile pukotine neposredno nakon potresa, koji se dogodio tijekom ceremonije podizanja zastave.

Ancheta je kazao kako za sada nema izvješća o stradalima, ali da se nekoliko osoba onesvijestilo zbog snažnog podrhtavanja tla.

"Ovo je najjači potres koji smo ikada osjetili“, rekao je Ancheta za Reuters.

Svjedoci u Manadu, gradu na sjeveru Indonezije, izjavili su da se potres osjetio vrlo snažno