FOTO 'Presušile' benzinske u Sloveniji, gužve i u Hrvatskoj zbog skupljeg goriva od utorka

Nova cijena plina za boce od sutra je 2,40 eura za kilogram što je dva centa više nego sada te 18 centi manje od cijene kakva bi bila bez vladinih mjera. Najviša maloprodajna cijena plina za spremnike bit će 1,70 za kilogram što je tri centa više nego sada i 17 centi manje nego bez regulacije. Za benzine s više oktana te sva premium goriva cijene se i dalje mogu formirati slobodno. | Foto: Igor Soban/PIXSELL