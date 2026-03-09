Obavijesti

CIJENE DIVLJAJU ZBOG RATA

FOTO 'Presušile' benzinske u Sloveniji, gužve i u Hrvatskoj zbog skupljeg goriva od utorka

Eurosuper će od sutra pa u idućih 14 dana koštati 1,50 eura po litri. To je četiri centa više nego sada. Eurodizel poskupljuje za sedam centi, na 1,55 eura po litri, a bez vladinih mjera koštao bi 1,72 eura
Gužve na benzinskim postajama u Sloveniji zbog najavljenog poskupljenja goriva
Na slovenskim pumpama također su velike gužve, a zbog nižih cijena tamo su dolazili i Austrijanci. 5min piše kako je benzinska u mjestu Ravne rasprodana od podneva jer su mnogi htjeli točiti po nižoj cijeni. | Foto: Nik Bertoncelj/F.A.Bobo
