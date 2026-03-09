FOTO 'Presušile' benzinske u Sloveniji, gužve i u Hrvatskoj zbog skupljeg goriva od utorka

Eurosuper će od sutra pa u idućih 14 dana koštati 1,50 eura po litri. To je četiri centa više nego sada. Eurodizel poskupljuje za sedam centi, na 1,55 eura po litri, a bez vladinih mjera koštao bi 1,72 eura
Na slovenskim pumpama također su velike gužve, a zbog nižih cijena tamo su dolazili i Austrijanci. 5min piše kako je benzinska u mjestu Ravne rasprodana od podneva jer su mnogi htjeli točiti po nižoj cijeni.
| Foto: Nik Bertoncelj/F.A.Bobo
Na slovenskim pumpama također su velike gužve, a zbog nižih cijena tamo su dolazili i Austrijanci. 5min piše kako je benzinska u mjestu Ravne rasprodana od podneva jer su mnogi htjeli točiti po nižoj cijeni. |
Foto: Nik Bertoncelj/F.A.Bobo
Na slovenskim pumpama također su velike gužve, a zbog nižih cijena tamo su dolazili i Austrijanci. 5min piše kako je benzinska u mjestu Ravne rasprodana od podneva jer su mnogi htjeli točiti po nižoj cijeni.
| Foto: Nik Bertoncelj/F.A.Bobo
Gužve su na benzinskim postajama i u ponedjeljak popodne u Hrvatskoj.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Od utorka 10. ožujka pa u iduća dva tjedna osnovni benzin će biti skuplji za četiri centa, a dizel za sedam centi po litri.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Ponovna regulacija cijena uvodi se nakon što su cijene nafte znatno porasle zbog napada SAD-a i Izraela na Iran.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Prema novim, reguliranim cijenama, benzin eurosuper od sutra pa u idućih 14 dana koštat će 1,50 eura po litri. To je četiri centa više nego sada. Bez vladinih mjera koštao bi 1,55 eura, rekao je premijer Andrej Plenković.
Eurodizel poskupljuje za sedam centi, na 1,55 eura po litri, a bez vladinih mjera koštao bi 1,72 eura. Sadašnja cijena je 1,48 eura za litru.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare koštat će 89 centi, što je devet centi više nego sada, a cijena nije regulirana koštao bi 1,06 eura.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Nova cijena plina za boce od sutra je 2,40 eura za kilogram što je dva centa više nego sada te 18 centi manje od cijene kakva bi bila bez vladinih mjera.
Najviša maloprodajna cijena plina za spremnike bit će 1,70 za kilogram što je tri centa više nego sada i 17 centi manje nego bez regulacije.
Za benzine s više oktana te sva premium goriva cijene se i dalje mogu formirati slobodno.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL